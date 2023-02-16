Отправлено: - 10:56

Victor Yang:

Очень мягко казахский язык получил своё распространение.

Victor Yang:

Как понять - "отданы"?

Victor Yang:

но и не прям ниже плинтуса

Victor Yang:

небольшим количеством населения и его плотностью

Victor Yang:

это была одна из причин его призыва развивать мегаполисы

[Исправлено: Skeptic, 17.02.2023 - 10:58]

[Исправлено: Skeptic, 17.02.2023 - 10:59]

Цитата:Хорошо, что получил. Но как это связано с ростом межнационального напряжения? Если бы оно не росло, отток населения был бы в разы меньше. Если бы он был бы вообще.Цитата:В прямом смысле отданы. На невыгодных для страны условиях.Цитата:Не прям? А до какого состояния их нужно довести, чтобы вы согласились с "ниже плинтуса"?Цитата:Отговорки ни о чёмЦитата:Этот его призыв - постановка телеги впереди лошади. Подмена причин последствиями. Рост экономики вызывает рост мегаполисов, а никак не наоборот.для бизнеса в Казахстане очень хорошие условияЕсли бы это было так изначально, мы не возили бы ширпотреб из Китая, Турции, Польши и даже Эмиратов, а продавали бы всё это. Поднимали бы свою экономику, а не чужую.