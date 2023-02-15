Прогноз на 5 дней
ясно-13°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • В, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46195
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 11:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доход в особо крупном размере россиянин получил в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года. Суд постановил наложить арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге.
Читать новость

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1515
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 17.02.23 - 00:32
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
карта с более чем 1200 биткойн-банкоматов по всему миру.

Да я тоже как то не нашёл ни в Костанае ни в области такой. :-x
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1208
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 17.02.23 - 00:56
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
ни в Костанае ни в области такой.

Алматы, Астана, Шымкент. Там есть.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7354
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 17.02.23 - 10:56
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый криптомат появился в Казахстане в 2015 году. За последующие годы сеть таких устройств увеличилась незначительно – в небольших городах специальных терминалов для работы с криптовалютой нет.Например, в Астане криптоматы направлены только на покупку криптовалюты, а чтобы продать её, придётся ехать в Алматы.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7354
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 17.02.23 - 10:57
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Криптоматы – это устройства, напоминающие собой обычный банкомат, но для покупки и продажи криптовалюты. И хоть их количество в мире растет, сервисы по поиску криптоматов указывают наличие лишь двух подобных устройств на территории РК: в Нур-Султане (можно только купить криптовалюту) и Алматы (поддерживает покупку и продажу BTC, ETH, LTC и BCH). Читайте больше:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1403
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 17.02.23 - 11:03
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Биткоин виртуальная

В общем мутная тема, никто так мне и не разяснил что такое биткоин,
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7354
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 17.02.23 - 11:35
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

--Википедия в помощь
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS