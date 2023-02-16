Отправлено: - 13:38

saba:

Хочу к Меладзе", после одной песни он сказал: Спасибо. что спели мою украиноязычную песню

Цитата:Да, были времена..Сейчас Меладзе враг России, а песни на украинском языке дискредитируют бункерного и за это теперь садят на зону..