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≡ Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46193
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 13:01
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Официальный сайт Первого Президента Нурсултана Назарбаева сменил доменное имя с Elbasy.kz на Nazarbayev.kz. Изменилась и шапка сайта - в названии также убрали слово "Елбасы".
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25698
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 13:01
#1
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Опозорил - дедушку... :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3893
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 14:04
#2
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Цитата:
drakon:
дедушку.


30 - лет пахал на страну, как раб на галерах или как Путин на галерах - и всё впустую.
Сегодня - статус убрали, завтра ещё что то придумают- эти новые казахи, из нового казахстана- так и вообще могут забыть про первого президента.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15519
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 14:40
#3
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Цитата:
ACROS:
30 - лет пахал на страну, как раб на галерах или как Путин на галерах - и всё впустую. Сегодня - статус убрали, завтра ещё что то придумают- эти новые казахи, из нового казахстана- так и вообще могут забыть про первого президента.

А я думаю он вполне достоин особого статуса и действительно немало сделал для страны. Надеюсь, через некоторое время ему вернут этот статус. А со стороны Токаева получилось ну очень некрасиво - сначала и портреты его сказал не убирать, и столицу в его честь назвал, а теперь вон как вышло. Понятно что там подковерные какие-то движения, но вот на поверхности получилось нехорошо.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5875
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 15:17
#4
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Вы только на секунду представьте, наша страна один из авангардов по производству продуктов, кожи и шерсти, имеет передовую лёгкую, тяжёлую промышленности, экспортер всего и вся, а жители страны два раза в год получают бонусы, коррупции и преступности нет, степень счастья самая высокая на планете, что мешало построить такое государство? Жители сами бы на свои средства поставили памятники и переименовали улицы...
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
456
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 20:34
#5
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политика вещь грязная. И кто в нее погружается, тот теряет моральные и человеческие качества. Только время расставляет все на свои места и определяет кто есть кто. Но увы, иной раз уже поздно об этом говорить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3893
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 07:57
#6
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Цитата:
Victor Yang:
действительно немало сделал для страны.


Что именно, и конкретно по нашей области?? Можете привести примеры??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1399
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 08:40
#7
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Я сам в растерянности, не могу поддержать и не могу опровергнуть. В этом мы все, от любви до ненависти и дальше по классике
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1399
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 08:43
#8
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Цитата:
рихард:
Только время расставляет все на свои места

Время и расставит, полностью согласен
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1399
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 09:00
#9
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Как то был в Аршале, там казахстанские каналы не показывают вообще, от слова совсем, надеюсь ситуация изменилась. Приграничная зона,даже сотовая связь наша перебивается российской, не от злого умысла, а от мощности сигнала. Для того, чтобы поймать сигнал, надо выйти к магазину и встать на пригорок, тогда можно позвонить
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
718
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 09:10
#10
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Единственное, что он сделал хорошего, это не допустил кровопролития на межнациональной почве в начале своего правления. К сожалению, вся его дальнейшая внутренняя политика сводилась к тому, чтобы межнациональное напряжение только нарастало. Сможет ли/захочет ли Токаев это напряжение понизить или совсем его убрать - вопрос...
Что касается экономики, то тут одни минусы.
- Все недра отданы на разграбление иностранному капиталу с незначительным участием "родных и близких"
- Образование и здравоохранение опущены ниже плинтуса. Опять же - в угоду "друзей" из-за океана и по их "советам"
- законодательство построено так, что выгоднее вывозить из страны сырьё и ввозить готовую продукцию. Тогда как в Китае, Турции и других нормальных странах всё с точностью до наоборот. Поэтому там экономика процветает, фактически - за счёт бывшего СССР
- народ, по сути, выживает не благодаря его "мудрой" политике, а вопреки ей.
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