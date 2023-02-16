Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46193
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 13:01
Официальный сайт Первого Президента Нурсултана Назарбаева сменил доменное имя с Elbasy.kz на Nazarbayev.kz. Изменилась и шапка сайта - в названии также убрали слово "Елбасы".
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25698
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 13:01
Опозорил - дедушку...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3893
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 14:04
Цитата:
30 - лет пахал на страну, как раб на галерах или как Путин на галерах - и всё впустую.
Сегодня - статус убрали, завтра ещё что то придумают- эти новые казахи, из нового казахстана- так и вообще могут забыть про первого президента.
drakon:
дедушку.
дедушку.
30 - лет пахал на страну, как раб на галерах или как Путин на галерах - и всё впустую.
Сегодня - статус убрали, завтра ещё что то придумают- эти новые казахи, из нового казахстана- так и вообще могут забыть про первого президента.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15519
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 14:40
Цитата:
А я думаю он вполне достоин особого статуса и действительно немало сделал для страны. Надеюсь, через некоторое время ему вернут этот статус. А со стороны Токаева получилось ну очень некрасиво - сначала и портреты его сказал не убирать, и столицу в его честь назвал, а теперь вон как вышло. Понятно что там подковерные какие-то движения, но вот на поверхности получилось нехорошо.
ACROS:
30 - лет пахал на страну, как раб на галерах или как Путин на галерах - и всё впустую. Сегодня - статус убрали, завтра ещё что то придумают- эти новые казахи, из нового казахстана- так и вообще могут забыть про первого президента.
30 - лет пахал на страну, как раб на галерах или как Путин на галерах - и всё впустую. Сегодня - статус убрали, завтра ещё что то придумают- эти новые казахи, из нового казахстана- так и вообще могут забыть про первого президента.
А я думаю он вполне достоин особого статуса и действительно немало сделал для страны. Надеюсь, через некоторое время ему вернут этот статус. А со стороны Токаева получилось ну очень некрасиво - сначала и портреты его сказал не убирать, и столицу в его честь назвал, а теперь вон как вышло. Понятно что там подковерные какие-то движения, но вот на поверхности получилось нехорошо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5875
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 15:17
Вы только на секунду представьте, наша страна один из авангардов по производству продуктов, кожи и шерсти, имеет передовую лёгкую, тяжёлую промышленности, экспортер всего и вся, а жители страны два раза в год получают бонусы, коррупции и преступности нет, степень счастья самая высокая на планете, что мешало построить такое государство? Жители сами бы на свои средства поставили памятники и переименовали улицы...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 456
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 20:34
политика вещь грязная. И кто в нее погружается, тот теряет моральные и человеческие качества. Только время расставляет все на свои места и определяет кто есть кто. Но увы, иной раз уже поздно об этом говорить.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3893
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 07:57
Цитата:
Что именно, и конкретно по нашей области?? Можете привести примеры??
Victor Yang:
действительно немало сделал для страны.
действительно немало сделал для страны.
Что именно, и конкретно по нашей области?? Можете привести примеры??
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 08:40
Я сам в растерянности, не могу поддержать и не могу опровергнуть. В этом мы все, от любви до ненависти и дальше по классике
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 08:43
Цитата:
Время и расставит, полностью согласен
рихард:
Только время расставляет все на свои места
Только время расставляет все на свои места
Время и расставит, полностью согласен
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 09:00
Как то был в Аршале, там казахстанские каналы не показывают вообще, от слова совсем, надеюсь ситуация изменилась. Приграничная зона,даже сотовая связь наша перебивается российской, не от злого умысла, а от мощности сигнала. Для того, чтобы поймать сигнал, надо выйти к магазину и встать на пригорок, тогда можно позвонить
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 718
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 17.02.23 - 09:10
Единственное, что он сделал хорошего, это не допустил кровопролития на межнациональной почве в начале своего правления. К сожалению, вся его дальнейшая внутренняя политика сводилась к тому, чтобы межнациональное напряжение только нарастало. Сможет ли/захочет ли Токаев это напряжение понизить или совсем его убрать - вопрос...
Что касается экономики, то тут одни минусы.
- Все недра отданы на разграбление иностранному капиталу с незначительным участием "родных и близких"
- Образование и здравоохранение опущены ниже плинтуса. Опять же - в угоду "друзей" из-за океана и по их "советам"
- законодательство построено так, что выгоднее вывозить из страны сырьё и ввозить готовую продукцию. Тогда как в Китае, Турции и других нормальных странах всё с точностью до наоборот. Поэтому там экономика процветает, фактически - за счёт бывшего СССР
- народ, по сути, выживает не благодаря его "мудрой" политике, а вопреки ей.
Что касается экономики, то тут одни минусы.
- Все недра отданы на разграбление иностранному капиталу с незначительным участием "родных и близких"
- Образование и здравоохранение опущены ниже плинтуса. Опять же - в угоду "друзей" из-за океана и по их "советам"
- законодательство построено так, что выгоднее вывозить из страны сырьё и ввозить готовую продукцию. Тогда как в Китае, Турции и других нормальных странах всё с точностью до наоборот. Поэтому там экономика процветает, фактически - за счёт бывшего СССР
- народ, по сути, выживает не благодаря его "мудрой" политике, а вопреки ей.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров, yudjin
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать