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≡ Жумангарин о ценах на лук в Казахстане: Говорить о диктатуре мы не хотим
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46192
Жумангарин о ценах на лук в Казахстане: Говорить о диктатуре мы не хотим
Отправлено: 16.02.23 - 17:06
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Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах Сената прокомментировал вопрос о том, почему правительство не предложит установить ценовую диктатуру на лук.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5875
Re: Жумангарин о ценах на лук в Казахстане: Говорить о диктатуре...
Отправлено: 16.02.23 - 17:06
#1
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Утверждали, что рынок сам наведёт порядок в урегулировании цен, а получается как-то коряво. Чиновники боясь социального взрыва изворачиваются как только могут. Тут что-то не так. Надо Ленина почитать. Что он там пишет, когда рынок не может постоять за себя
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9195
Re: Жумангарин о ценах на лук в Казахстане: Говорить о диктатуре...
Отправлено: 16.02.23 - 18:38
#2
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Цитата:
Рынок не работает под давлением, поэтому лучше работать в рамках рыночных механизмов

Источник:

Правильно сказал,если будут принудительно цену сдерживать,то появиться либо некачественный товар,либо будет дефицит и как следствие цена вырастет ещё больше.
Лук это же не хлеб,сколько его надо то человеку,максимум 1 головку в день,зачем из этого ажиотаж и панику создавать.
Кстати СМИ вот этой шумихой вокруг лука то же неплохо помогают поднимать цену.
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