Отправлено: - 18:38





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48081 Рынок не работает под давлением, поэтому лучше работать в рамках рыночных механизмовИсточник:

Цитата:Правильно сказал,если будут принудительно цену сдерживать,то появиться либо некачественный товар,либо будет дефицит и как следствие цена вырастет ещё больше.Лук это же не хлеб,сколько его надо то человеку,максимум 1 головку в день,зачем из этого ажиотаж и панику создавать.Кстати СМИ вот этой шумихой вокруг лука то же неплохо помогают поднимать цену.