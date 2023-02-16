Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-15°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Причину смерти рудненских двойняшек выясняют в Москве
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46192
Причину смерти рудненских двойняшек выясняют в Москве
Отправлено: 16.02.23 - 16:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о том, установлена ли конкретная причина смерти шестилетних братьев Амира и Ильяса из Рудного, корреспондент портала iagorod.kz вновь адресовала начальнику Управления полиции Рудного Булату Иманову.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1104
Re: Причину смерти рудненских двойняшек выясняют в Москве
Отправлено: 16.02.23 - 16:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Экспертиза, проведенная в Казахстане, не дала заключения от чего все-таки погибли дети.

Источник:
Цитата:
Еще 12 октября дети поступали на скорой в больницу, у них была слабость, тошнота и эмоциональная

Источник:


Неужели "Новичёк"?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9016
Причину смерти рудненских двойняшек выясняют в Москве
Отправлено: 16.02.23 - 17:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Неужели "Новичёк"?

неужели весеннее обострение?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5875
Re: Причину смерти рудненских двойняшек выясняют в Москве
Отправлено: 16.02.23 - 18:07
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не уместный чёрный юмор, я не ожидал от вас такого
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS