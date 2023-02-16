Отправлено: - 15:54

Он пояснил, что он помогал родителя по хозйству, после чего кнопочный нож остался в куртке, про что он забыл, так весит предмет мало, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Цитата:Прям вот так, с ошибками и сообщили?