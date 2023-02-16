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≡ Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46191
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 13:01
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Официальный сайт Первого Президента Нурсултана Назарбаева сменил доменное имя с Elbasy.kz на Nazarbayev.kz. Изменилась и шапка сайта - в названии также убрали слово "Елбасы".
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25697
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 13:01
#1
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Опозорил - дедушку... :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3891
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 14:04
#2
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Цитата:
drakon:
дедушку.


30 - лет пахал на страну, как раб на галерах или как Путин на галерах - и всё впустую.
Сегодня - статус убрали, завтра ещё что то придумают- эти новые казахи, из нового казахстана- так и вообще могут забыть про первого президента.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15519
Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 14:40
#3
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Цитата:
ACROS:
30 - лет пахал на страну, как раб на галерах или как Путин на галерах - и всё впустую. Сегодня - статус убрали, завтра ещё что то придумают- эти новые казахи, из нового казахстана- так и вообще могут забыть про первого президента.

А я думаю он вполне достоин особого статуса и действительно немало сделал для страны. Надеюсь, через некоторое время ему вернут этот статус. А со стороны Токаева получилось ну очень некрасиво - сначала и портреты его сказал не убирать, и столицу в его честь назвал, а теперь вон как вышло. Понятно что там подковерные какие-то движения, но вот на поверхности получилось нехорошо.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5873
Re: Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
Отправлено: 16.02.23 - 15:17
#4
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Вы только на секунду представьте, наша страна один из авангардов по производству продуктов, кожи и шерсти, имеет передовую лёгкую, тяжёлую промышленности, экспортер всего и вся, а жители страны два раза в год получают бонусы, коррупции и преступности нет, степень счастья самая высокая на планете, что мешало построить такое государство? Жители сами бы на свои средства поставили памятники и переименовали улицы...
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