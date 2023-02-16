Отправлено: - 14:40

ACROS:

30 - лет пахал на страну, как раб на галерах или как Путин на галерах - и всё впустую. Сегодня - статус убрали, завтра ещё что то придумают- эти новые казахи, из нового казахстана- так и вообще могут забыть про первого президента.

Цитата:А я думаю он вполне достоин особого статуса и действительно немало сделал для страны. Надеюсь, через некоторое время ему вернут этот статус. А со стороны Токаева получилось ну очень некрасиво - сначала и портреты его сказал не убирать, и столицу в его честь назвал, а теперь вон как вышло. Понятно что там подковерные какие-то движения, но вот на поверхности получилось нехорошо.