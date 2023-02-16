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≡ Нож нашли у студента на входе в один из колледжей Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46191
Нож нашли у студента на входе в один из колледжей Костаная
Отправлено: 16.02.23 - 10:44
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Складной нож в кармане куртки учащегося нашел 15 февраля охранник ТОО «Сакшы секьюрити» при проверке металлоискателем на проходной в Костанайский Высший политехнический колледж.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15519
Re: Нож нашли у студента на входе в один из колледжей Костаная
Отправлено: 16.02.23 - 10:44
#1
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Я понимаю что на воду дуют, но это уже слишком. Так-то и канцелярскими предметами можно убить при желании.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1104
Re: Нож нашли у студента на входе в один из колледжей Костаная
Отправлено: 16.02.23 - 11:03
#2
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Цитата:
Складной нож в кармане куртки учащегося нашел 15 февраля охранник ТОО «Сакшы секьюрити» при проверке металлоискателем на проходной в Костанайский Высший политехнический колледж.

Источник:


— За трудовую сознательность, рабоче-крестьянскую дисциплину и преданность мировой революции, а также за проявленную бдительность и понимание текущего момента наградить охранника ТОО «Сакшы секьюрити красными революционными шароварами!
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k
§ kdn
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.21
Сообщений:
3
Нож нашли у студента на входе в один из колледжей Костаная
Отправлено: 16.02.23 - 11:05
#3
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Почему слишком? Зачем ему нож в колледже? Нож забрали, побеседовали, отпустили. По моему все предельно корректно
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
717
Нож нашли у студента на входе в один из колледжей Костаная
Отправлено: 16.02.23 - 12:58
#4
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Хорошо заточенный простой карандаш - тоже опасное "оружие" даже в не очень умелых руках. Надо срочно запретить их.
Когда уже до наших чиновников дойдёт, что не с последствиями развала системы образования надо бороться, а с причинами её развала.
Впрочем... Это ж работать надо. Гораздо проще тупо что-то запрещать.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9015
Re: Нож нашли у студента на входе в один из колледжей Костаная
Отправлено: 16.02.23 - 15:54
#5
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Цитата:
Он пояснил, что он помогал родителя по хозйству, после чего кнопочный нож остался в куртке, про что он забыл, так весит предмет мало, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Прям вот так, с ошибками и сообщили? ;-)
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
543
Re: Нож нашли у студента на входе в один из колледжей Костаная
Отправлено: 16.02.23 - 16:06
#6
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Цитата:
yudjin:
Прям вот так, с ошибками и сообщили? ;-)

Спасибо, исправили
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