Отправлено: - 11:49

[Исправлено: Kairat stayer, 16.02.2023 - 11:50]

Также 2021 году россиянам отмечал за переименования улиц в г.Тюмень (население более 800 000 человек). Тогда отмечал: Ниже по ссылке список улиц и мест Тюмени в России, переименовывавшихся в советскую и другие эпохи. В списке указано более 230 улиц и почти 260 переименований (переименовывались неоднократно), при этом в 2014 году переименовали более 60, как я понимаю в другую эпоху.Переименовывали наверняка устаревшие названия и это только в одном городе. Как говорится в чужом глазу соломину видеть, в своём - бревна не замечать.Подробнее здесь: