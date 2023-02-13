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≡ Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46190
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 15:52
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В Казахстане планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц. Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ответе на депутатский запрос.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3866
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 16.02.23 - 11:49
#75
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Также 2021 году россиянам отмечал за переименования улиц в г.Тюмень (население более 800 000 человек). Тогда отмечал: Ниже по ссылке список улиц и мест Тюмени в России, переименовывавшихся в советскую и другие эпохи. В списке указано более 230 улиц и почти 260 переименований (переименовывались неоднократно), при этом в 2014 году переименовали более 60, как я понимаю в другую эпоху.

Переименовывали наверняка устаревшие названия и это только в одном городе. Как говорится в чужом глазу соломину видеть, в своём - бревна не замечать.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 16.02.2023 - 11:50]
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