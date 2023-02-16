Отправлено: - 11:17





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48070 основатель фонда «Сердце чистейшей породы» Людмила Берестова нашла ее в апреле 2022 года в самом дальнем углу вольера в приюте фонда, вероятно, кто-то перебросил ее через 2,5-метровый забор.Источник:

[Исправлено: Victor Yang, 16.02.2023 - 11:26]

Цитата:С такой "политикой" будет ещё много подобных. Ведь эта "волонтер" подобрала собачек СЕБЕ, чтобы потешить себя любимую, да ещё и за счет сердобольных подписчиков, а когда указываешь ей - вот бездомная, вот ещё - то ей это уже не надо - для себя она набрала уже. Общественной пользы от того приюта - минимум.И вопрос - почему отдает только эту, "чужую"? А как же остальные? Или то что уже стало твоей собственностью, тяжело отдавать? Это не приют - это частный дворик с собаками, которых так любит хозяйка и на содержание которых скидываются все кому не лень под соусом "благого" дела.