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≡ Нежная, ласковая и комнатная Бусинка - В приюте ОФ «Сердце чистейшей породы» один кандидат на счастье ждет встречи с будущими хозяевами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46190
Нежная, ласковая и комнатная Бусинка - В приюте ОФ «Сердце чистейшей породы» один кандидат на счастье ждет встречи с будущими хозяевами
Отправлено: 16.02.23 - 11:17
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Бусинка - маленькая рыжая дворняжка. Основатель фонда «Сердце чистейшей породы» Людмила Берестова нашла ее в апреле 2022 года в самом дальнем углу вольера в приюте фонда, вероятно, кто-то перебросил ее через 2,5-метровый забор.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15518
Нежная, ласковая и комнатная Бусинка - В приюте ОФ «Сердце чистейшей породы» один кандидат на счастье ждет встречи с будущими хозяевами
Отправлено: 16.02.23 - 11:17
#1
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Цитата:
основатель фонда «Сердце чистейшей породы» Людмила Берестова нашла ее в апреле 2022 года в самом дальнем углу вольера в приюте фонда, вероятно, кто-то перебросил ее через 2,5-метровый забор.

Источник:

С такой "политикой" будет ещё много подобных. Ведь эта "волонтер" подобрала собачек СЕБЕ, чтобы потешить себя любимую, да ещё и за счет сердобольных подписчиков, а когда указываешь ей - вот бездомная, вот ещё - то ей это уже не надо - для себя она набрала уже. Общественной пользы от того приюта - минимум.

И вопрос - почему отдает только эту, "чужую"? А как же остальные? Или то что уже стало твоей собственностью, тяжело отдавать? Это не приют - это частный дворик с собаками, которых так любит хозяйка и на содержание которых скидываются все кому не лень под соусом "благого" дела.

[Исправлено: Victor Yang, 16.02.2023 - 11:26]
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