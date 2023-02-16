Нож нашли у студента на входе в один из колледжей Костаная

Отправлено: - 12:58

Хорошо заточенный простой карандаш - тоже опасное "оружие" даже в не очень умелых руках. Надо срочно запретить их.

Когда уже до наших чиновников дойдёт, что не с последствиями развала системы образования надо бороться, а с причинами её развала.

Впрочем... Это ж работать надо. Гораздо проще тупо что-то запрещать.