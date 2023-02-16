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≡ "Я устал..." - Сельчанин обвинял участкового в избиении. Чем закончился конфликт?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46190
"Я устал..." - Сельчанин обвинял участкового в избиении. Чем закончился конфликт?
Отправлено: 16.02.23 - 10:54
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На первом заседании 7 февраля Солкин пояснил, что легкий вред здоровью ему нанес именно Жусупов. Суд приступил к допросу свидетелей. Но на втором заседании, 14 февраля, Солкин выступил с ходатайством о прекращении слушания.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1103
Re: "Я устал..." - Сельчанин обвинял участкового в...
Отправлено: 16.02.23 - 10:54
#1
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Цитата:
По словам Солкина, он был выпившим - отмечал День защиты детей,

Источник:


Руки чешутся написать но редакция опять забанит.
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