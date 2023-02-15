Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 11:08
Доход в особо крупном размере россиянин получил в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года. Суд постановил наложить арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге. Читать новость
Эл-починно: Ну и под какую статью, подпадают действия россиянина тогда? Я не знаком с такой, чтобы биржевые сделки, неважно какого вида, были запрещены
Ну это понимаешь, можно ознакомиться с правилами майнинга, платит и о за электроэнергию и тд. Законов то уйма у любого предпринимателя. Не выполнил, значит незаконно.. И узнать статью, какую он нарушил и все.. Там целые тома статей о бизнесе..
Понятно, не с законом, ни с темой майнинга, ни с работой по курсу биткоина, как и бирже - не знаком. Тогда к чему "вплеск" был? Дальнейшее комментирование будет игнорировано. Сначала пройди курс работы с биржевой темой, потом можно будет продолжить.
Эл-починно: Понятно, не с законом, ни с темой майнинга, ни с работой по курсу биткоина, как и бирже - не знаком.
Зачем знать законы майнинга, если не знаешь статью, которая нарушена и по причине следствия не разглашается? Зачем идти вперед паровоза? Ты можешь сейчас зоть несколько томов изучить, и не будешь знать по какой статье его штрафанули.. Идет следствие, и надо уметь выдержку, ждать.. Ну или спросить у адвоката, только и он не имеет права это разглашать, потому что знаешь ли, можно договориться на другую статью, более легкую с прокурорами..
//Доход в особо крупном размере россиянин получил в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года. Факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd» пресек Департамент АФМ по Костанайской области.//
В Казахстане легализовали покупку и продажу криптовалют источник 02.10.2022 Так в чём запрещённость? НГ ответьте пожалуйста. Или всё же это мошенничество, не связанное с криптовалютой?
ПС- легализация в 2022-ом году не означает, что это было до этого запрещено. Раз была платформа для "работы" с биткоином, значит у неё должны быть и разрешения и сертификация. И второе, зачем и кто будет заниматься такими делами после легализации? Тут явно что то не сходится.
Эл-починно: В Казахстане легализовали покупку и продажу криптовалют источник 02.10.2022 Так в чём запрещённость?
Запрещено заниматься предпринимательской деятельностью без оформления отношений с государством. Торговля спиртными напитками без лицензии и акцизов тоже запрещена. Так и здесь - запрещены обменники без лицензий.
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