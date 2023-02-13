Что и что дальше? Их памятники кто то сносит? И зачем их воспевать? Достаточно знать, кто это такие и не лгать, что это советские люди, которые поддерживали диктаторский режим.. А вот это очень смешно..
А кто это такой, гражданин какой страны? Которой нет? Да, можно памятники оставить и по одной улице в областях, но не в каждом же городе или поселке.. Вот Нил Армстронг или как его там, гражданин Америки, тут я согласен, можно назвать что то, памятник поставить, но не в каждом городе.. Ну про Гагарина дописать, жил в тоталитарном режиме несуществующей страны.. Ибо так теперь нужно учить наших детей. А как иначе?
---А что скажешь про улицу ---Джангильдина ???---****В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Алиби Джангильдин в Петрограде вступил в ряды РСДРП(б). Коммунистической партии (б) официально состою с 1915 года. Партийный билет получил из рук Ленина за его же подписью[6].***Он встретился с Лениным, и оказалось, что эта встреча не первая .В январе 1918 года Алиби Джангильдин пообещал Сталину создать пробольшевистские силы в Тургайской области,
Гога: что скажешь про улицу ---Джангильдина ???---****В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Алиби
Я про коммунистов и их тоталитарный режим что говорил? Зачем ты мне пихаешь одного коммуниста? Они все повинны в геноциде казахского населения и последующим заселением миллионов тех, кто цитата : - "в основном по распространённому на весь народ обвинению в коллаборационизме, бандитизме и вооружённой антисоветской борьбе[20]" То есть уничтожили затем, чтобы заселить неугодных советской коммунистической власти народов.. Вот и весь расклад..
Смотрю доморощенные и поуехавщие грамотеи и "грамотеи", более 70 комментариев написали.
В заметке указано, что "Всего в рамках дорожной карты планируется заменить около 3 тысяч устаревших наименований. В масштабах страны 3000 не много, действительно много устаревших улиц. Как-то отмечал, что в с.Денисовка есть улица имени Патриса Лумумбы, что он сделал для Казахстана? Может в далёком Конго, есть улицы названные в честь наших революционеров, политических деятелей и.т.д.
В ноябре 2021 отмечал отдельным горлопанам "грамотеям", которые тогда, в свою очередь ничего не могли внятно разъяснить, только обзывали мангуртами. Пришлось им разъяснить значение слова мангурт. Пост до настоящего времени актуален, процитирую отрывок:
Кайрат стайер: За названия улиц, для примера возьмём Костанай, тоже ранее отмечал, что 95% улиц имеют русскоязычные названия и это не шутка. Строили всем миром, сейчас говорят Абай великий, да великий, почему раньше во время СССР не было улицы Абая. Наши братья татары и башкиры тоже строили города, в том числе и Кустанай, где в Костанае улица имени Салавата Юлаева и других представителей?
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