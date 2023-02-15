Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Мамы замерзших грудничков пожаловались на плохо организованный переезд в бывший ковидный госпиталь в Костанае
Мамы замерзших грудничков пожаловались на плохо организованный переезд в бывший ковидный госпиталь в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 77
|Зарегистрированные пользователи: Skeptic
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать