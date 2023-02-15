Re: Мамы замерзших грудничков пожаловались на плохо...

Отправлено: - 18:56

А где же резиденция Назарбаева?

А тут как я и говорил, лучше бы в сифилисную больницу и туберкулезник перевезли бы, там и то лучше.

Сейчас если ковидом там начнут болеть дети, будет еще хуже..

Хотя что может быть хуже такого тупого и непрофессионального решения наших властей..