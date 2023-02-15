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≡ Мамы замерзших грудничков пожаловались на плохо организованный переезд в бывший ковидный госпиталь в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46190
Мамы замерзших грудничков пожаловались на плохо организованный переезд в бывший ковидный госпиталь в Костанае
Отправлено: 15.02.23 - 18:56
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Женщинам с детьми, чей возраст не превышает месяца, выделили палату возле входной двери. По их словам, из-за переезда двери постоянно были открыты, в палате холодно и мамы вынуждены одевать своих детей в уличные комбинезоны, конвертики.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23093
Re: Мамы замерзших грудничков пожаловались на плохо...
Отправлено: 15.02.23 - 18:56
#1
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А где же резиденция Назарбаева?
А тут как я и говорил, лучше бы в сифилисную больницу и туберкулезник перевезли бы, там и то лучше.
Сейчас если ковидом там начнут болеть дети, будет еще хуже..
Хотя что может быть хуже такого тупого и непрофессионального решения наших властей..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1393
Re: Мамы замерзших грудничков пожаловались на плохо...
Отправлено: 15.02.23 - 19:07
#2
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Цитата:
111:
Сейчас если ковидом там начнут болеть дети

Ковид вне организма живёт считанные секунды или минуты. из за грязи можно другие инфекции подхватить, но не ковид.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23093
Мамы замерзших грудничков пожаловались на плохо организованный переезд в бывший ковидный госпиталь в Костанае
Отправлено: 15.02.23 - 19:14
#3
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Цитата:
saba: Ковид вне организма живёт считанные секунды

Не знаю, нас учили одному, а в итоге откуда то ковидом переболели почти все и сейчас болеют, просто об этом уже не говорят. Пневмония, ОРВИ, но только не ковид..
Если бы секунды это жило..
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11964
Re: Мамы замерзших грудничков пожаловались на плохо...
Отправлено: 16.02.23 - 07:24
#4
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Не верю. Тут чето не то. Я лежал в больнице в ковидный период. И видел своими глазами что государство переживает за меня . Кормит, всякие процедуры мутит .
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