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Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
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Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 15:52
В Казахстане планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц. Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ответе на депутатский запрос.
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Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 23:53
Цитата:
И что дальше? Страна помнит своих героев. И воспевает. В отличие от некоторых тут. Это же не повод, для переименований.
111:
Ни один из этих людей, даже не родился в СССР, и даже все почти умерли в России..
Ни один из этих людей, даже не родился в СССР, и даже все почти умерли в России..
И что дальше? Страна помнит своих героев. И воспевает. В отличие от некоторых тут. Это же не повод, для переименований.
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 23:59
Цитата:
Что и что дальше?
Их памятники кто то сносит?
И зачем их воспевать?
Достаточно знать, кто это такие и не лгать, что это советские люди, которые поддерживали диктаторский режим..
А вот это очень смешно..
Эл-починно:
И что дальше?
И что дальше?
Что и что дальше?
Их памятники кто то сносит?
И зачем их воспевать?
Достаточно знать, кто это такие и не лгать, что это советские люди, которые поддерживали диктаторский режим..
А вот это очень смешно..
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 00:00
Цитата:
Ваша страна уверен не помнит.
И даже не знает.
Эл-починно:
Страна помнит своих героев.
Страна помнит своих героев.
Ваша страна уверен не помнит.
И даже не знает.
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 00:02
Цитата:
Ну кто тебе сказал весь этот бред.
111:
которые поддерживали диктаторский режим.. А вот это очень смешно..
которые поддерживали диктаторский режим.. А вот это очень смешно..
Ну кто тебе сказал весь этот бред.
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 00:03
Цитата:
А кто это утверждал? Опять перебрал?
111:
Достаточно знать, кто это такие и не лгать, что это советские люди
Достаточно знать, кто это такие и не лгать, что это советские люди
А кто это утверждал? Опять перебрал?
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 00:08
Цитата:
Читай выше.
Я говорил за Советы.
А не за Россию 500 лет назад.
Значит и не надо мне впаривать вообще других людей.
Эл-починно:
А кто это утверждал?
А кто это утверждал?
Читай выше.
Я говорил за Советы.
А не за Россию 500 лет назад.
Значит и не надо мне впаривать вообще других людей.
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 00:14
Цитата:
Да никто никого тебе и не впаривал, просто общая история и знать и помнить ещё никому не навредили.
111:
Значит и не надо мне впаривать вообще других людей.
Значит и не надо мне впаривать вообще других людей.
Да никто никого тебе и не впаривал, просто общая история и знать и помнить ещё никому не навредили.
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 00:15
Цитата:
и не 500 лет а двести. Может сто пятьдесят или около того.
[Исправлено: Эл-починно, 15.02.2023 - 00:19]
111:
А не за Россию 500 лет назад.
А не за Россию 500 лет назад.
и не 500 лет а двести. Может сто пятьдесят или около того.
[Исправлено: Эл-починно, 15.02.2023 - 00:19]
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 17:23
Цитата:
А кто это такой, гражданин какой страны?
Которой нет?
Да, можно памятники оставить и по одной улице в областях, но не в каждом же городе или поселке..
Вот Нил Армстронг или как его там, гражданин Америки, тут я согласен, можно назвать что то, памятник поставить, но не в каждом городе..
Ну про Гагарина дописать, жил в тоталитарном режиме несуществующей страны..
Ибо так теперь нужно учить наших детей.
А как иначе?
Гога:
Чем Гагарин не угодил ?
Чем Гагарин не угодил ?
А кто это такой, гражданин какой страны?
Которой нет?
Да, можно памятники оставить и по одной улице в областях, но не в каждом же городе или поселке..
Вот Нил Армстронг или как его там, гражданин Америки, тут я согласен, можно назвать что то, памятник поставить, но не в каждом городе..
Ну про Гагарина дописать, жил в тоталитарном режиме несуществующей страны..
Ибо так теперь нужно учить наших детей.
А как иначе?
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 19:31
Цитата:
---А что скажешь про улицу ---Джангильдина ???---****В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Алиби Джангильдин в Петрограде вступил в ряды РСДРП(б). Коммунистической партии (б) официально состою с 1915 года. Партийный билет получил из рук Ленина за его же подписью[6].***Он встретился с Лениным, и оказалось, что эта встреча не первая .В январе 1918 года Алиби Джангильдин пообещал Сталину создать пробольшевистские силы в Тургайской области,
[Исправлено: Гога, 15.02.2023 - 16:36]
111:
А кто это такой
А кто это такой
---А что скажешь про улицу ---Джангильдина ???---****В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Алиби Джангильдин в Петрограде вступил в ряды РСДРП(б). Коммунистической партии (б) официально состою с 1915 года. Партийный билет получил из рук Ленина за его же подписью[6].***Он встретился с Лениным, и оказалось, что эта встреча не первая .В январе 1918 года Алиби Джангильдин пообещал Сталину создать пробольшевистские силы в Тургайской области,
[Исправлено: Гога, 15.02.2023 - 16:36]
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 19:34
Цитата:
---Ну если ты Гагарина не знаешь - то о чём ещё с тобой говорить ?
111:
А кто это такой, гражданин какой страны?
А кто это такой, гражданин какой страны?
---Ну если ты Гагарина не знаешь - то о чём ещё с тобой говорить ?
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 20:27
Цитата:
Я про коммунистов и их тоталитарный режим что говорил?
Зачем ты мне пихаешь одного коммуниста?
Они все повинны в геноциде казахского населения и последующим заселением миллионов тех, кто цитата : - "в основном по распространённому на весь народ обвинению в коллаборационизме, бандитизме и вооружённой антисоветской борьбе[20]"
То есть уничтожили затем, чтобы заселить неугодных советской коммунистической власти народов..
Вот и весь расклад..
Гога:
что скажешь про улицу ---Джангильдина ???---****В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Алиби
что скажешь про улицу ---Джангильдина ???---****В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Алиби
Я про коммунистов и их тоталитарный режим что говорил?
Зачем ты мне пихаешь одного коммуниста?
Они все повинны в геноциде казахского населения и последующим заселением миллионов тех, кто цитата : - "в основном по распространённому на весь народ обвинению в коллаборационизме, бандитизме и вооружённой антисоветской борьбе[20]"
То есть уничтожили затем, чтобы заселить неугодных советской коммунистической власти народов..
Вот и весь расклад..
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 20:28
Цитата:
Ога, я с ним встречался и пил за Брудершарф..
Я его так же знаю как и Нила Армстронга..
По Википедии..
Гога:
Ну если ты Гагарина не знаешь
Ну если ты Гагарина не знаешь
Ога, я с ним встречался и пил за Брудершарф..
Я его так же знаю как и Нила Армстронга..
По Википедии..
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 16.02.23 - 03:25
Цитата:
----Ты сам понял , что написал ???
111:
То есть уничтожили затем, чтобы заселить неугодных советской коммунистической власти народов..
То есть уничтожили затем, чтобы заселить неугодных советской коммунистической власти народов..
----Ты сам понял , что написал ???
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