Отправлено: - 02:12

ACROS:

Спросите у ВИТ-а.

Цитата:Vit тут не причём. Я просто так именно помню. В Германии таких сигналов вообще не используют. Один только остался "олень" или "скворечник" на дороге, ну тогда просто встречки фарами моргают.