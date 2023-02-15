Отправлено: - 22:14

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Ну и под какую статью, подпадают действия россиянина тогда? Я не знаком с такой, чтобы биржевые сделки, неважно какого вида, были запрещены

Цитата:Ну это понимаешь, можно ознакомиться с правилами майнинга, платит и о за электроэнергию и тд.Законов то уйма у любого предпринимателя.Не выполнил, значит незаконно..И узнать статью, какую он нарушил и все..Там целые тома статей о бизнесе..