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≡ Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46186
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 11:08
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Доход в особо крупном размере россиянин получил в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года. Суд постановил наложить арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1509
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 22:06
#15
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Цитата:
111:
И у нас есть закон, не знал?

Ну и под какую статью, подпадают действия россиянина тогда? Я не знаком с такой, чтобы биржевые сделки, неважно какого вида, были запрещены. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23093
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 22:14
#16
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Цитата:
Эл-починно:
Ну и под какую статью, подпадают действия россиянина тогда? Я не знаком с такой, чтобы биржевые сделки, неважно какого вида, были запрещены

Ну это понимаешь, можно ознакомиться с правилами майнинга, платит и о за электроэнергию и тд.
Законов то уйма у любого предпринимателя.
Не выполнил, значит незаконно..
И узнать статью, какую он нарушил и все..
Там целые тома статей о бизнесе..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1509
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 22:22
#17
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Цитата:
111:
Там целые тома статей о бизнесе..

Понятно, не с законом, ни с темой майнинга, ни с работой по курсу биткоина, как и бирже - не знаком. 8-) Тогда к чему "вплеск" был? Дальнейшее комментирование будет игнорировано. Сначала пройди курс работы с биржевой темой, потом можно будет продолжить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23093
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 22:29
#18
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Цитата:
Эл-починно:
Понятно, не с законом, ни с темой майнинга, ни с работой по курсу биткоина, как и бирже - не знаком.

Зачем знать законы майнинга, если не знаешь статью, которая нарушена и по причине следствия не разглашается?
Зачем идти вперед паровоза?
Ты можешь сейчас зоть несколько томов изучить, и не будешь знать по какой статье его штрафанули..
Идет следствие, и надо уметь выдержку, ждать..
Ну или спросить у адвоката, только и он не имеет права это разглашать, потому что знаешь ли, можно договориться на другую статью, более легкую с прокурорами..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1509
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 23:34
#19
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Цитата:
111:
Зачем знать законы майнинга, если не знаешь статью,

Вот именно, зачем тогда лезть, туда чего не знаешь? ;-)
Я свои вопросы по этому поводу в 8-ом и 10-ом комментарии задал. Вот на них и жду ответы.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1509
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 23:38
#20
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//Суд арестовал недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе цифровые активы (криптовалюту), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе» в сумме 2 420 долларов США.//

Да кстати, тоже интересно узнать - на каком основании?
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