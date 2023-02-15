Отправлено: - 13:07

saba:

До сих пор не пойму , в чём суть криптовалюты, как из ничего появляются деньги. В чём обеспечение ?

Цитата:Также как и в обычной валюте - ни в чем. То есть в спросе. Есть спрос - есть ценность, нет спроса - нет ценности.