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Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46186
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 11:08
Доход в особо крупном размере россиянин получил в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года. Суд постановил наложить арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9193
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 11:08
Цитата:
Человек рискуя своими средствами,честно заработал кучу денег,теперь надо забрать всё и наказать.
В пресс-службе ДЭР региона пояснили Informburo.kz, что подозреваемый не занимался майнингом, а обналичивал криптовалюту, покупал и перепродавал её.
Источник:
Источник:
Человек рискуя своими средствами,честно заработал кучу денег,теперь надо забрать всё и наказать.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1101
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 11:22
Цитата:
Написано же, НЕЗАКОННО!
Добринцофф:
надо забрать всё и наказать.
надо забрать всё и наказать.
Написано же, НЕЗАКОННО!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1392
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 12:32
До сих пор не пойму , в чём суть криптовалюты, как из ничего появляются деньги. В чём обеспечение ?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15515
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 13:07
Цитата:
Также как и в обычной валюте - ни в чем. То есть в спросе. Есть спрос - есть ценность, нет спроса - нет ценности.
saba:
До сих пор не пойму , в чём суть криптовалюты, как из ничего появляются деньги. В чём обеспечение ?
До сих пор не пойму , в чём суть криптовалюты, как из ничего появляются деньги. В чём обеспечение ?
Также как и в обычной валюте - ни в чем. То есть в спросе. Есть спрос - есть ценность, нет спроса - нет ценности.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1201
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 14:22
а обналичивал криптовалюту, покупал и перепродавал её.
Где он таких лохов находил, чтоб при такой волатильности ещё и перепродавать.
Где он таких лохов находил, чтоб при такой волатильности ещё и перепродавать.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1201
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 14:23
Цитата:
Все очень просто.
В вере....
saba:
В чём обеспечение
В чём обеспечение
Все очень просто.
В вере....
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 251
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 21:19
Не пойму,в чем незаконность? Потому что он россиян и не платит налоги? Человек не может что ли инвестировать свои деньги в крипту или биржу и заработать,хотя риск очень велик всё прощелкать
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 21:34
//Доход в особо крупном размере россиянин получил в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года//
- Вот объясните мне, почему незаконная деятельность, под какую статью подпадает, не пойму?
Во всём мире законно, в Казахстане - незаконно. Просто налоги с прибыли платить нужно.
И второе - //- Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют//
Это больше на "развод" похоже. Обменных пунктов (физических) для криптовалюты не существует вроде в природе.
[Исправлено: Эл-починно, 15.02.2023 - 21:41]
- Вот объясните мне, почему незаконная деятельность, под какую статью подпадает, не пойму?
Во всём мире законно, в Казахстане - незаконно. Просто налоги с прибыли платить нужно.
И второе - //- Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют//
Это больше на "развод" похоже. Обменных пунктов (физических) для криптовалюты не существует вроде в природе.
[Исправлено: Эл-починно, 15.02.2023 - 21:41]
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 21:51
Цитата:
Во всем мире тоже незаконно практически.
У вас фермы работают на каждом углу?
Вот законы, как у нас
Эл-починно:
Вот объясните мне, почему незаконная деятельность, под какую статью подпадает, не пойму? Во всём мире законно, в Казахстане - незаконно.
Вот объясните мне, почему незаконная деятельность, под какую статью подпадает, не пойму? Во всём мире законно, в Казахстане - незаконно.
Во всем мире тоже незаконно практически.
У вас фермы работают на каждом углу?
Вот законы, как у нас
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 21:52
А если это из разряда "и фальшивые монеты, здесь Демидов шлёпал где то" (с)
То заголовок статьи и содержание не верные. Это уже мошенничество, а не Цитата:
То заголовок статьи и содержание не верные. Это уже мошенничество, а не Цитата:
NG.kz:
незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте
незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 21:57
Цитата:
Опять не правда твоя, я вполне могу на ней получать прибыль, только с прибыли обязан заплатить 25% налог.
А вот 15-ть стран, где система оплаты в криптовалюте.
111:
Во всем мире тоже незаконно практически.
Во всем мире тоже незаконно практически.
Опять не правда твоя, я вполне могу на ней получать прибыль, только с прибыли обязан заплатить 25% налог.
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 22:00
Цитата:
У вас майнинговые фермы на каждом углу или ты их в глаза не видел?
Эл-починно:
Опять не правда твоя, я вполне могу на ней получать
Опять не правда твоя, я вполне могу на ней получать
У вас майнинговые фермы на каждом углу или ты их в глаза не видел?
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 22:02
Цитата:
Ну да.
Если законно, то да.
И у нас есть закон, не знал?
Эл-починно:
Опять не правда твоя, я вполне могу на ней получать прибыль, только с прибыли обязан заплатить
Опять не правда твоя, я вполне могу на ней получать прибыль, только с прибыли обязан заплатить
Ну да.
Если законно, то да.
И у нас есть закон, не знал?
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 22:04
Цитата:
Это тут причём? Речь про "зарабатывание, для этого существуют онлайн порталы, с регистрацией. И там можешь зарабатывать на курсе. Как и с акциями. И ещё раз прочитай 11-ый комет.
111:
У вас майнинговые фермы на каждом углу или ты их в глаза не видел?
У вас майнинговые фермы на каждом углу или ты их в глаза не видел?
Это тут причём? Речь про "зарабатывание, для этого существуют онлайн порталы, с регистрацией. И там можешь зарабатывать на курсе. Как и с акциями. И ещё раз прочитай 11-ый комет.
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