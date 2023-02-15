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≡ Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46186
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 11:08
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Доход в особо крупном размере россиянин получил в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года. Суд постановил наложить арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9193
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 11:08
#1
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Цитата:
В пресс-службе ДЭР региона пояснили Informburo.kz, что подозреваемый не занимался майнингом, а обналичивал криптовалюту, покупал и перепродавал её.

Источник:

Человек рискуя своими средствами,честно заработал кучу денег,теперь надо забрать всё и наказать.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1101
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 11:22
#2
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Цитата:
Добринцофф:
надо забрать всё и наказать.

Написано же, НЕЗАКОННО!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1392
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 12:32
#3
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До сих пор не пойму , в чём суть криптовалюты, как из ничего появляются деньги. В чём обеспечение ?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15515
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 13:07
#4
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Цитата:
saba:
До сих пор не пойму , в чём суть криптовалюты, как из ничего появляются деньги. В чём обеспечение ?

Также как и в обычной валюте - ни в чем. То есть в спросе. Есть спрос - есть ценность, нет спроса - нет ценности.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1201
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 14:22
#5
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а обналичивал криптовалюту, покупал и перепродавал её.

Где он таких лохов находил, чтоб при такой волатильности ещё и перепродавать.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1201
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 14:23
#6
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Цитата:
saba:
В чём обеспечение

Все очень просто.

В вере....
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
251
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 21:19
#7
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Не пойму,в чем незаконность? Потому что он россиян и не платит налоги? Человек не может что ли инвестировать свои деньги в крипту или биржу и заработать,хотя риск очень велик всё прощелкать
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1509
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 21:34
#8
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//Доход в особо крупном размере россиянин получил в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года//
- Вот объясните мне, почему незаконная деятельность, под какую статью подпадает, не пойму?
Во всём мире законно, в Казахстане - незаконно. Просто налоги с прибыли платить нужно.
И второе - //- Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют//
Это больше на "развод" похоже. Обменных пунктов (физических) для криптовалюты не существует вроде в природе. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 15.02.2023 - 21:41]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23093
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 21:51
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Вот объясните мне, почему незаконная деятельность, под какую статью подпадает, не пойму? Во всём мире законно, в Казахстане - незаконно.

Во всем мире тоже незаконно практически.
У вас фермы работают на каждом углу?
Вот законы, как у нас

Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1509
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 21:52
#10
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А если это из разряда "и фальшивые монеты, здесь Демидов шлёпал где то" (с)
То заголовок статьи и содержание не верные. Это уже мошенничество, а не Цитата:
NG.kz:
незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте

:lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1509
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 21:57
#11
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Цитата:
111:
Во всем мире тоже незаконно практически.

Опять не правда твоя, я вполне могу на ней получать прибыль, только с прибыли обязан заплатить 25% налог.
А вот 15-ть стран, где система оплаты в криптовалюте.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23093
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 22:00
#12
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Цитата:
Эл-починно:
Опять не правда твоя, я вполне могу на ней получать

У вас майнинговые фермы на каждом углу или ты их в глаза не видел?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23093
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 22:02
#13
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Цитата:
Эл-починно:
Опять не правда твоя, я вполне могу на ней получать прибыль, только с прибыли обязан заплатить

Ну да.
Если законно, то да.
И у нас есть закон, не знал?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1509
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 22:04
#14
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Цитата:
111:
У вас майнинговые фермы на каждом углу или ты их в глаза не видел?

Это тут причём? :-x Речь про "зарабатывание, для этого существуют онлайн порталы, с регистрацией. И там можешь зарабатывать на курсе. Как и с акциями. И ещё раз прочитай 11-ый комет. :lol:
Профайл
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