Отправлено: - 20:31

Гога:

что же ещё до сих пор себе не приобрел

[Исправлено: 111, 15.02.2023 - 20:31]

Цитата:У меня отличный номер, зачем менять?То есть не у меня, а у кухарки.У меня нет авто..