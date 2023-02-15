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≡ Казахстанцы потратили на VIP-номера для авто почти 6 миллиардов тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46186
Казахстанцы потратили на VIP-номера для авто почти 6 миллиардов тенге
Отправлено: 15.02.23 - 16:46
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В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что в 2022 году в спецЦОНах страны было выдано 20 075 государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса на сумму 5 миллиардов 949 миллионов 849 тысяч 491 тенге.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
454
Re: Казахстанцы потратили на VIP-номера для авто почти 6...
Отправлено: 15.02.23 - 16:46
#1
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дороже понтов ничего нет, особенно у нас
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23086
Казахстанцы потратили на VIP-номера для авто почти 6 миллиардов тенге
Отправлено: 15.02.23 - 17:13
#2
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Эх, а номер то какой красивый..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1392
Re: Казахстанцы потратили на VIP-номера для авто почти 6...
Отправлено: 15.02.23 - 18:51
#3
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Никогда не понимал, как за кусок железа можно отдать( да ещё и добровольно) огромные деньги. Не буду морализировать на то куда лучше девать деньги, но на мой взгляд это случай клинический и нуждается в медицинской помощи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23086
Казахстанцы потратили на VIP-номера для авто почти 6 миллиардов тенге
Отправлено: 15.02.23 - 19:15
#4
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Цитата:
saba:
взгляд это случай клинический и

Думаю это с нами с какого то там строя, когда человечество было обезьянами..
Первые стали человекусами, последние нет..
Так и сейчас, первый это все, если ты первый по жизни, ты богат, умен и силен и тебя все любят..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7345
Re: Казахстанцы потратили на VIP-номера для авто почти 6...
Отправлено: 15.02.23 - 19:19
#5
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Цитата:
111:
Эх, а номер то какой красивый..

---А что же ещё до сих пор себе не приобрел ?? Денег жалко ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23086
Казахстанцы потратили на VIP-номера для авто почти 6 миллиардов тенге
Отправлено: 15.02.23 - 20:31
#6
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Цитата:
Гога:
что же ещё до сих пор себе не приобрел

У меня отличный номер, зачем менять?
То есть не у меня, а у кухарки.
У меня нет авто..

[Исправлено: 111, 15.02.2023 - 20:31]
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