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≡ Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46186
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 15:52
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В Казахстане планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц. Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ответе на депутатский запрос.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1502
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 23:53
#60
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Цитата:
111:
Ни один из этих людей, даже не родился в СССР, и даже все почти умерли в России..

И что дальше? Страна помнит своих героев. И воспевает. В отличие от некоторых тут. Это же не повод, для переименований.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23086
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 23:59
#61
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Цитата:
Эл-починно:
И что дальше?

Что и что дальше?
Их памятники кто то сносит?
И зачем их воспевать?
Достаточно знать, кто это такие и не лгать, что это советские люди, которые поддерживали диктаторский режим..
А вот это очень смешно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23086
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 00:00
#62
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Цитата:
Эл-починно:
Страна помнит своих героев.

Ваша страна уверен не помнит.
И даже не знает.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1502
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 00:02
#63
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Цитата:
111:
которые поддерживали диктаторский режим.. А вот это очень смешно..

Ну кто тебе сказал весь этот бред.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1502
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 00:03
#64
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Цитата:
111:
Достаточно знать, кто это такие и не лгать, что это советские люди

А кто это утверждал? Опять перебрал? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23086
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 00:08
#65
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Цитата:
Эл-починно:
А кто это утверждал?

Читай выше.
Я говорил за Советы.
А не за Россию 500 лет назад.
Значит и не надо мне впаривать вообще других людей.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1502
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 00:14
#66
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Цитата:
111:
Значит и не надо мне впаривать вообще других людей.

Да никто никого тебе и не впаривал, :lol: просто общая история и знать и помнить ещё никому не навредили. ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1502
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 00:15
#67
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Цитата:
111:
А не за Россию 500 лет назад.

и не 500 лет а двести. 8-) Может сто пятьдесят или около того.

[Исправлено: Эл-починно, 15.02.2023 - 00:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23086
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 17:23
#68
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Цитата:
Гога:
Чем Гагарин не угодил ?

А кто это такой, гражданин какой страны?
Которой нет?
Да, можно памятники оставить и по одной улице в областях, но не в каждом же городе или поселке..
Вот Нил Армстронг или как его там, гражданин Америки, тут я согласен, можно назвать что то, памятник поставить, но не в каждом городе..
Ну про Гагарина дописать, жил в тоталитарном режиме несуществующей страны..
Ибо так теперь нужно учить наших детей.
А как иначе?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7345
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 19:31
#69
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Цитата:
111:
А кто это такой

---А что скажешь про улицу ---Джангильдина ???---****В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Алиби Джангильдин в Петрограде вступил в ряды РСДРП(б). Коммунистической партии (б) официально состою с 1915 года. Партийный билет получил из рук Ленина за его же подписью[6].***Он встретился с Лениным, и оказалось, что эта встреча не первая .В январе 1918 года Алиби Джангильдин пообещал Сталину создать пробольшевистские силы в Тургайской области,

[Исправлено: Гога, 15.02.2023 - 16:36]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7345
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 19:34
#70
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Цитата:
111:
А кто это такой, гражданин какой страны?

---Ну если ты Гагарина не знаешь - то о чём ещё с тобой говорить ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23086
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 20:27
#71
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Цитата:
Гога:
что скажешь про улицу ---Джангильдина ???---****В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Алиби

Я про коммунистов и их тоталитарный режим что говорил?
Зачем ты мне пихаешь одного коммуниста?
Они все повинны в геноциде казахского населения и последующим заселением миллионов тех, кто цитата : - "в основном по распространённому на весь народ обвинению в коллаборационизме, бандитизме и вооружённой антисоветской борьбе[20]"
То есть уничтожили затем, чтобы заселить неугодных советской коммунистической власти народов..
Вот и весь расклад..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23086
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 15.02.23 - 20:28
#72
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Цитата:
Гога:
Ну если ты Гагарина не знаешь

Ога, я с ним встречался и пил за Брудершарф..
Я его так же знаю как и Нила Армстронга..
По Википедии..
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