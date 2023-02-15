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≡ Казахстан не предоставил отчёт по добыче ресурсов – чем это нам грозит
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46186
Казахстан не предоставил отчёт по добыче ресурсов – чем это нам грозит
Отправлено: 15.02.23 - 20:19
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Казахстанские общественники бьют тревогу. Страна своевременно не предоставила отчёт в Международную инициативу прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) – мировой стандарт управления нефтью, газом и минеральными ресурсами. Orda.kz выясняла, почему и чем это нам может грозить.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1021
Re: Казахстан не предоставил отчёт по добыче ресурсов – чем это...
Отправлено: 15.02.23 - 20:19
#1
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Чем больше отчетов, тем меньше свободы. Если мы позиционируем себя как независимые, то и отчитываться ни перед кем не обязаны. Соровские грантоеды кипишуют видимо.
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