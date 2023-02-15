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Казахстан не предоставил отчёт по добыче ресурсов – чем это нам грозит
Казахстан не предоставил отчёт по добыче ресурсов – чем это нам грозит
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