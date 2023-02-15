Re: Казахстан не предоставил отчёт по добыче ресурсов – чем это...

Отправлено: - 20:19

Чем больше отчетов, тем меньше свободы. Если мы позиционируем себя как независимые, то и отчитываться ни перед кем не обязаны. Соровские грантоеды кипишуют видимо.