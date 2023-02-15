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≡ Забой скота в Костанайской области проводят без контроля?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46186
Забой скота в Костанайской области проводят без контроля?
Отправлено: 15.02.23 - 20:12
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Вопрос о строительстве скотомогильников обсуждают уже не первый год. Но решать эту задачу местные акимы не торопятся. Сейчас для утилизации трупов павших животных используются 26 инсинераторов, устаревших и изношенных.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1021
Re: Забой скота в Костанайской области проводят без контроля?
Отправлено: 15.02.23 - 20:12
#1
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Ну а кто бы контролировал? Конечно без контроля. У нас на районе скот валят пачками, прямо на улице, потом распихивают по кафешкам и магазинам. Ни разу не видел контроля. Какие бойни, санитары-ветеринары, нет, не слышали.
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