Re: Забой скота в Костанайской области проводят без контроля?

Отправлено: - 20:12

Ну а кто бы контролировал? Конечно без контроля. У нас на районе скот валят пачками, прямо на улице, потом распихивают по кафешкам и магазинам. Ни разу не видел контроля. Какие бойни, санитары-ветеринары, нет, не слышали.