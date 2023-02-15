Re: Казахстанцы потратили на VIP-номера для авто почти 6...

Отправлено: - 18:51

Никогда не понимал, как за кусок железа можно отдать( да ещё и добровольно) огромные деньги. Не буду морализировать на то куда лучше девать деньги, но на мой взгляд это случай клинический и нуждается в медицинской помощи.