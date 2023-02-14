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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1201
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.02.23 - 09:21
Цитата:
Важно не важно это к теме не относиться. Я про это где то писал?
Желаемое за действительное так хочется притянуть?
Не поняли значит до сих пор (хотя объяснял) , а вот сейчас это уже не важно.
Эл-починно:
таких лепит, которым неважно,
таких лепит, которым неважно,
Важно не важно это к теме не относиться. Я про это где то писал?
Желаемое за действительное так хочется притянуть?
Не поняли значит до сих пор (хотя объяснял) , а вот сейчас это уже не важно.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1201
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.02.23 - 13:11
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.02.23 - 14:12
Я вот к теме диктаторов, про нас говорят, что у нас несвободная страна, А никто не задумывался над тем, что за многие высказывания в адрес правительства РК или президента РК, здесь на форуме. иногда проскальзывает у авторов статей, я не говорю про казахстанский сегмент интернета по законам РФ или США было бы как минимум административное дело? Наших то законов мы не нарушаем. Так такая ли мы несвободная страна?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23077
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.02.23 - 14:29
Цитата:
Если бы где нибудь в Германии или Израиле даже Уважаемый журналист сказал что вступит даже в фашисткую партию, его бы посадили на лет 10 или выгнали бы из страны минимум..
saba:
здесь на форуме. иногда проскальзывает у авторов статей, я не говорю про казахстанский сегмент интернета по законам РФ или США было бы как минимум административное дело? Наших то законов мы не нарушаем. Так такая ли мы несвободная страна?
здесь на форуме. иногда проскальзывает у авторов статей, я не говорю про казахстанский сегмент интернета по законам РФ или США было бы как минимум административное дело? Наших то законов мы не нарушаем. Так такая ли мы несвободная страна?
Если бы где нибудь в Германии или Израиле даже Уважаемый журналист сказал что вступит даже в фашисткую партию, его бы посадили на лет 10 или выгнали бы из страны минимум..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15515
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.02.23 - 14:45
Цитата:
Про "несвободу" говорят те кому вдолбили хрестоматийный образ демократии в учебниках 90-х годов - эдакая сферическая демократия в вакууме, которой просто не существует или она может существовать в коллективе не более 20 человек. Везде есть и будут ограничения.
saba:
Так такая ли мы несвободная страна?
Так такая ли мы несвободная страна?
Про "несвободу" говорят те кому вдолбили хрестоматийный образ демократии в учебниках 90-х годов - эдакая сферическая демократия в вакууме, которой просто не существует или она может существовать в коллективе не более 20 человек. Везде есть и будут ограничения.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.02.23 - 22:25
Цитата:
Жаль не заглядывал, интересно будет почитать, какая на самом деле эта демократия.
Victor Yang:
учебниках 90-х годов
учебниках 90-х годов
Жаль не заглядывал, интересно будет почитать, какая на самом деле эта демократия.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.02.23 - 22:42
Цитата:
(((Были бы живы эти 7 миллионов ) -Когда станете недостоверную информацию не стыдясь выкладывать ??---]Две советские переписи показали, что число казахов в Казахстане сократилось с 3 637 612 в 1926 году до 2 181 520 в 1937 году.[35] Этнические меньшинства в Казахстане также значительно пострадали.
111:
(((Были бы живы эти 7 миллионов ) -Когда станете недостоверную информацию не стыдясь выкладывать ??---]Две советские переписи показали, что число казахов в Казахстане сократилось с 3 637 612 в 1926 году до 2 181 520 в 1937 году.[35] Этнические меньшинства в Казахстане также значительно пострадали.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.02.23 - 22:46
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1501
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.02.23 - 00:17
Цитата:
Солгавший однажды, солжёт и дважды.
[Исправлено: Эл-починно, 15.02.2023 - 00:20]
Гога:
Солгавший однажды, солжёт и дважды.
[Исправлено: Эл-починно, 15.02.2023 - 00:20]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.02.23 - 09:47
Цитата:
Я бы не сильно доверял сталинской переписи. Одно знаю точно из большой семьи моего отца в живых осталось 4 человека, точное количество детей отец никогда не озвучивал. Отца спасли дальние родственники то ли в Татарстане, то ли в Башкортостане. Своих дедушку с бабушкой я тоже никогда не видел, сгинули в те годы
Гога:
]Две советские переписи показали,
]Две советские переписи показали,
Я бы не сильно доверял сталинской переписи. Одно знаю точно из большой семьи моего отца в живых осталось 4 человека, точное количество детей отец никогда не озвучивал. Отца спасли дальние родственники то ли в Татарстане, то ли в Башкортостане. Своих дедушку с бабушкой я тоже никогда не видел, сгинули в те годы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.02.23 - 14:34
Цитата:
---А этому источнику ???-------****А. Букейхан, исходя из данных «областных обзоров», определяет, что в России в 1908 г. проживало 4.999,6 тыс. казахов, а в 1913 г. — 5 млн 64 тыс. (включая киргизов Семиреченской области). М. Тыны-шпаев, не указывая своих источников, считал, что общая численность казахов в мире в 1917 г. превышала 6,3 млн чел., в том числе в Советском Союзе — 5480 тыс., Китае — 450 тыс., Афганистане — около 100 тыс. (в основном из Младшего жуза).kazportal.kz****
saba:
---А этому источнику ???-------****А. Букейхан, исходя из данных «областных обзоров», определяет, что в России в 1908 г. проживало 4.999,6 тыс. казахов, а в 1913 г. — 5 млн 64 тыс. (включая киргизов Семиреченской области). М. Тыны-шпаев, не указывая своих источников, считал, что общая численность казахов в мире в 1917 г. превышала 6,3 млн чел., в том числе в Советском Союзе — 5480 тыс., Китае — 450 тыс., Афганистане — около 100 тыс. (в основном из Младшего жуза).kazportal.kz****
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.02.23 - 16:25
разве в количестве дело. Я понимаю. Вы с Эл починно троллите 111, но при этом не надо лезть в какие то дебри которые затрагивают целый народ. Вот и у меня был только дед с маминой стороны, остальные все умерли от голода в 30 е годы. Были жуткие случаи каннибализма. Это как война сейчас, у Вас это картинка в телевизоре. а у кого то кровь, боль и ужас, причём с обоих сторон
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