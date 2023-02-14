Отправлено: - 14:29

saba:

здесь на форуме. иногда проскальзывает у авторов статей, я не говорю про казахстанский сегмент интернета по законам РФ или США было бы как минимум административное дело? Наших то законов мы не нарушаем. Так такая ли мы несвободная страна?

Цитата:Если бы где нибудь в Германии или Израиле даже Уважаемый журналист сказал что вступит даже в фашисткую партию, его бы посадили на лет 10 или выгнали бы из страны минимум..