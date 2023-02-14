Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 17:39
С начала февраля ввели специализированную охрану в ряде образовательных организаций области. Для этого бюджет выделил 94 млн тенге. Еще 208 млн тенге требуется для стопроцентного охвата. Читать новость
Сравнить можно всё, как оказалось и в России парень купил винтовку, не помню в каком городе было,зашел в учебное заведение, где сам учился, первым делом убил охранника. а потом расстрелял учеников и учителей. И как вооруженная охрана справится с этим?. Охранник же не будет подозревать каждого , что он с оружием, плюс винтовка это дальнобойное оружие. А что у нас невозможно купить оружие , если тебе 21 год и ты не состоишь на учёте. А что может охранник против того же топора, если он хорошо спрятан? Эффекта неожиданности никто не отменял
saba: Действительно вооружают, вопрос в том, спасло ли это от массовых расстрелов в школах США. У нашего руководства есть одна дебильная я считаю установка, будем всё делать как это делается в цивилизованном мире...
Если в США не будут вооружать охранников, учителей ещё больше инцидентов с применением оружия было бы. У нас не вооружают, а вводят охранников. У которых будут конкретные цели и задачи по обеспечению безопасности детей, учителей, вспомогательного персонала и соблюдению пропускного режима, следует организовать их работу должным образом.
NG.kz: Сравнить можно всё, как оказалось и в России парень купил винтовку, не помню в каком городе было,зашел в учебное заведение, где сам учился, первым делом убил охранника. а потом расстрелял учеников и учителей. И как вооруженная охрана справится с этим?. Охранник же не будет подозревать каждого , что он с оружием, плюс винтовка это дальнобойное оружие. А что у нас невозможно купить оружие , если тебе 21 год и ты не состоишь на учёте. А что может охранник против того же топора, если он хорошо спрятан? Эффекта неожиданности никто не отменял
Выше же отметил, принято решение, охранники будут. В РФ ежегодно по несколько фактов зафиксировано, не массово отмечается:
Эл-починно: Там любой совершеннолетний имеет право приобрести оружие. Немного разная ситуация. Да и не факт, что у охранника это оружие могут отобрать.
Обсуждали с тобой в 2018 году, выше отметил, что нельзя сравнивать с США, там криминогенность в разы выше, народу поболее, оборот легального и нелегального оружия совсем другой.
Кайрат стайер: Есть ещё оборотная сторона медали, однобоко рассматривать нельзя. Как и везде, полиция защищает законопослушных граждан, там получается, из числа убитых большинство вооружённые люди, это уже потенциальные преступники. Так, в 2017 году застрелено 987 человек, из них 68 без оружия (6,9%), остальные 919 с оружием (93,1%), могут быть вооружены холодным оружием ножами. Соответственно в 2016 году застрелено 963, из них без оружия 51 (5,2%), остальные 912 с оружием (94,8%). Наверняка в отношении которых применено оружие не подчинялись законным требованиям полицейских, не исключаю, что у части из них имелись специальные разрешения на ношение огнестрельного оружия, там минимальный возраст для владения длинноствольным оружием 18 лет, короткоствольным 21 год. Следует отметить, что в 2017 году при исполнении служебных обязанностей в США погибли 46 полицейских, 2016 году 66. Это у нас подошли представились полицейские, удостоверение граждане требуют, показали, затем со стороны полицейского через окошко озвучиваются: выйдите пожалуйста из машины и.т.д в таком русле или нетрезвого водителя преследуют пока у последнего топливо не закончится, это так утрируя. Там не подчинился законным требованиям, тем более вооружённый человек или группа лиц, как надо относится? Угроза разная бывает, предугадать невозможно, да и от расстояния до граждан зависит, в зависимости от ситуации могут применить электрошокер и другие спец. средства, также огнестрельное оружие.
В заметке отмечено, что половина охранников пенсионеры и выбор охранной службы идёт через систему госзакупок.
Тогда почему заказчики, возможно в лице директоров, заведующих в тех. заданиях к тендеру по представляемым услугам обеспечения безопасности в детских садах и школах не ограничили возраст охранников (до 50 или 55 лет и.т.д.).
Vit: Скоро мне 50-55 почему я не могу детей охранять?
Скорее всего нет нормативных документов, где предъявляются конкретные требования к охранникам в образовательных учреждениях. В заметке указано, что половина охранников в пенсионном возрасте, это может быть от 63 лет и выше. Неоднократно встречал охранников и за 70 лет. Также аким области дал задание проверит качественный состав.
Если бы указали в тех. заданиях к тендеру конкретный ограничительный возраст. Тогда дедушек которым 70 и более лет не принимали бы охранниками в детских садах и школах. Выше же отметил, что в одной из школ зарплату в месяц 80000 предлагают, наверняка такая средняя зарплата будет. Более молодые возможно за такую оплату труда не пойдут.
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