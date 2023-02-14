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≡ Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46181
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 17:39
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С начала февраля ввели специализированную охрану в ряде образовательных организаций области. Для этого бюджет выделил 94 млн тенге. Еще 208 млн тенге требуется для стопроцентного охвата.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1390
Re: Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким...
Отправлено: 14.02.23 - 22:57
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
В США нельзя сравнивать,

Сравнить можно всё, как оказалось и в России парень купил винтовку, не помню в каком городе было,зашел в учебное заведение, где сам учился, первым делом убил охранника. а потом расстрелял учеников и учителей. И как вооруженная охрана справится с этим?. Охранник же не будет подозревать каждого , что он с оружием, плюс винтовка это дальнобойное оружие. А что у нас невозможно купить оружие , если тебе 21 год и ты не состоишь на учёте. А что может охранник против того же топора, если он хорошо спрятан? Эффекта неожиданности никто не отменял
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3864
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 22:58
#16
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Цитата:
saba:
Действительно вооружают, вопрос в том, спасло ли это от массовых расстрелов в школах США. У нашего руководства есть одна дебильная я считаю установка, будем всё делать как это делается в цивилизованном мире...


Если в США не будут вооружать охранников, учителей ещё больше инцидентов с применением оружия было бы. У нас не вооружают, а вводят охранников. У которых будут конкретные цели и задачи по обеспечению безопасности детей, учителей, вспомогательного персонала и соблюдению пропускного режима, следует организовать их работу должным образом.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1501
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 23:01
#17
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Цитата:
Kairat stayer:
Если в США не будут вооружать охранников

Там любой совершеннолетний имеет право приобрести оружие. Немного разная ситуация. Да и не факт, что у охранника это оружие могут отобрать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3864
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 23:08
#18
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Цитата:
NG.kz:
Сравнить можно всё, как оказалось и в России парень купил винтовку, не помню в каком городе было,зашел в учебное заведение, где сам учился, первым делом убил охранника. а потом расстрелял учеников и учителей. И как вооруженная охрана справится с этим?. Охранник же не будет подозревать каждого , что он с оружием, плюс винтовка это дальнобойное оружие. А что у нас невозможно купить оружие , если тебе 21 год и ты не состоишь на учёте. А что может охранник против того же топора, если он хорошо спрятан? Эффекта неожиданности никто не отменял


Выше же отметил, принято решение, охранники будут. В РФ ежегодно по несколько фактов зафиксировано, не массово отмечается:

Здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3864
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 23:14
#19
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Цитата:
Эл-починно:
Там любой совершеннолетний имеет право приобрести оружие. Немного разная ситуация. Да и не факт, что у охранника это оружие могут отобрать.


Обсуждали с тобой в 2018 году, выше отметил, что нельзя сравнивать с США, там криминогенность в разы выше, народу поболее, оборот легального и нелегального оружия совсем другой.

Кайрат стайер: Есть ещё оборотная сторона медали, однобоко рассматривать нельзя. Как и везде, полиция защищает законопослушных граждан, там получается, из числа убитых большинство вооружённые люди, это уже потенциальные преступники. Так, в 2017 году застрелено 987 человек, из них 68 без оружия (6,9%), остальные 919 с оружием (93,1%), могут быть вооружены холодным оружием ножами. Соответственно в 2016 году застрелено 963, из них без оружия 51 (5,2%), остальные 912 с оружием (94,8%). Наверняка в отношении которых применено оружие не подчинялись законным требованиям полицейских, не исключаю, что у части из них имелись специальные разрешения на ношение огнестрельного оружия, там минимальный возраст для владения длинноствольным оружием 18 лет, короткоствольным 21 год. Следует отметить, что в 2017 году при исполнении служебных обязанностей в США погибли 46 полицейских, 2016 году 66. Это у нас подошли представились полицейские, удостоверение граждане требуют, показали, затем со стороны полицейского через окошко озвучиваются: выйдите пожалуйста из машины и.т.д в таком русле или нетрезвого водителя преследуют пока у последнего топливо не закончится, это так утрируя. Там не подчинился законным требованиям, тем более вооружённый человек или группа лиц, как надо относится? Угроза разная бывает, предугадать невозможно, да и от расстояния до граждан зависит, в зависимости от ситуации могут применить электрошокер и другие спец. средства, также огнестрельное оружие.

Здесь:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1501
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 23:16
#20
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Цитата:
Kairat stayer:
А что у нас невозможно купить оружие

Практически не возможно, если легально. Нужно пройти кучу медкомиссий, иметь охотничий билет, да и оружие только охотничье. Цитата:
Kairat stayer:
Эффекта неожиданности никто не отменял

Вт это может и стать камнем преткновения. Охранника обезоружить можно за пару секунд, особенно если без спец. подготовки. Вот тогда и возникнет реальная угроза. вобщем палка о двух концах.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1501
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 23:19
#21
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Цитата:
Kairat stayer:
там криминогенность в разы выше,

я об этом тоже уже выше отметил, что оружие не выход из ситуации.
Vit, нормально, коротко и чётко ответил по ситуации

[Исправлено: Эл-починно, 14.02.2023 - 23:21]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1501
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 23:46
#22
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Цитата:
Vit:
Прохерили не только СССР но и человечность. Душу.

И должен заметить, не только на постсоветском пространстве. В Германии тоже сильно заметно, не вся молодёжь конечно, что даёт ещё надежду. Но есть маргиналы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3864
Re: Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким...
Отправлено: 15.02.23 - 13:00
#23
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В заметке отмечено, что половина охранников пенсионеры и выбор охранной службы идёт через систему госзакупок.

Тогда почему заказчики, возможно в лице директоров, заведующих в тех. заданиях к тендеру по представляемым услугам обеспечения безопасности в детских садах и школах не ограничили возраст охранников (до 50 или 55 лет и.т.д.).
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11963
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 15.02.23 - 13:08
#24
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Цитата:
Kairat stayer:
Скоро мне 50-55 почему я не могу детей охранять?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3864
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 15.02.23 - 13:50
#25
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Цитата:
Vit:
Скоро мне 50-55 почему я не могу детей охранять?


Скорее всего нет нормативных документов, где предъявляются конкретные требования к охранникам в образовательных учреждениях. В заметке указано, что половина охранников в пенсионном возрасте, это может быть от 63 лет и выше. Неоднократно встречал охранников и за 70 лет. Также аким области дал задание проверит качественный состав.

Если бы указали в тех. заданиях к тендеру конкретный ограничительный возраст. Тогда дедушек которым 70 и более лет не принимали бы охранниками в детских садах и школах. Выше же отметил, что в одной из школ зарплату в месяц 80000 предлагают, наверняка такая средняя зарплата будет. Более молодые возможно за такую оплату труда не пойдут.
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