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≡ Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46181
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 11:08
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Доход в особо крупном размере россиянин получил в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года. Суд постановил наложить арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9193
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 11:08
#1
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Цитата:
В пресс-службе ДЭР региона пояснили Informburo.kz, что подозреваемый не занимался майнингом, а обналичивал криптовалюту, покупал и перепродавал её.

Источник:

Человек рискуя своими средствами,честно заработал кучу денег,теперь надо забрать всё и наказать.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1101
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 11:22
#2
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Цитата:
Добринцофф:
надо забрать всё и наказать.

Написано же, НЕЗАКОННО!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1389
Re: Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте...
Отправлено: 15.02.23 - 12:32
#3
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До сих пор не пойму , в чём суть криптовалюты, как из ничего появляются деньги. В чём обеспечение ?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15515
Россиянин незаконно заработал 180 млн тенге на криптовалюте в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 13:07
#4
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Цитата:
saba:
До сих пор не пойму , в чём суть криптовалюты, как из ничего появляются деньги. В чём обеспечение ?

Также как и в обычной валюте - ни в чем. То есть в спросе. Есть спрос - есть ценность, нет спроса - нет ценности.
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