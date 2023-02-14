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≡ Колледж без лицензии обучал студентов в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46181
Колледж без лицензии обучал студентов в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 22:24
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Государственная аттестация выявила пять колледжей в Казахстане занимающихся безлицензионной образовательной деятельностью. Один из них в Костанайской области.
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raem
§ raem
(Пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
10
Re: Колледж без лицензии обучал студентов в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 22:24
#1
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по ходу , не договорились .....
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1101
Re: Колледж без лицензии обучал студентов в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 11:29
#2
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Цитата:
«Проведение государственной аттестации способствовала выявлению колледжей, занимающихся безлицензионной образовательной деятельностью.

Источник:


Ооо...америку открыли, выявили нарушителей! Если известно количество колледжей в РК, и сколько колледжей получили лицензию зачем выявлять и трубить об этом? Это уже недоработка самого Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения.
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