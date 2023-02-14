Re: На вопрос о детях с психическими расстройствами ответили в...

Отправлено: - 19:06

9 тысяч учеников не пересажаешь по психушкам.

Так что выхода тут нет наверно.

Да что школы, в садике у нас один маньяк кусает детишек, уде и шишки скидывали и порезы от зубов и дети плачут.

В основном девочки.

Но мамаша сказала, делайте что хотите, его ей некуда девать и все..

Наш с ним не играет, сразу как то они невзлюбили друг друга, но сдачи даст при случае и защищается ща девчонок, которых тот кусает..

Самого просто покарябал Амирку лицо, когда цеплялись.

А что сделаешь..

Толерантность..

Хотя наврят ли это психика, тут наверно воспитание..