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≡ Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46180
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 00:22
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ДТП произошло сегодня, 13 февраля, на трассе на Астану между поселками Октябрьское и Койбагар около 12:30. Видео с места пришествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы. Судя по кадрам, легковой автомобиль столкнулся с фурой. Обе машины оказались в кювете.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1388
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 15.02.23 - 09:38
#15
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Цитата:
Эл-починно:
Никогда такого сигнала не видел,

Давно уже так, обычное дело
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1388
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 15.02.23 - 09:40
#16
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Да и в России так же
Профайл
Страница 2 из 2«12
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