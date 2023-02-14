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≡ На вопрос о детях с психическими расстройствами ответили в управлении образования Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46180
На вопрос о детях с психическими расстройствами ответили в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 19:06
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Комиссия, созданная после ЧП в Петропавловске, где девятиклассник ранил топором троих учеников, отметила наличие в школе камер видеонаблюдения и тревожной кнопки, сообщила пресс-служба Министерства просвещения РК. Однако эти устройства не защитили подростков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23077
Re: На вопрос о детях с психическими расстройствами ответили в...
Отправлено: 14.02.23 - 19:06
#1
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9 тысяч учеников не пересажаешь по психушкам.
Так что выхода тут нет наверно.
Да что школы, в садике у нас один маньяк кусает детишек, уде и шишки скидывали и порезы от зубов и дети плачут.
В основном девочки.
Но мамаша сказала, делайте что хотите, его ей некуда девать и все..
Наш с ним не играет, сразу как то они невзлюбили друг друга, но сдачи даст при случае и защищается ща девчонок, которых тот кусает..
Самого просто покарябал Амирку лицо, когда цеплялись.
А что сделаешь..
Толерантность..
Хотя наврят ли это психика, тут наверно воспитание..
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1388
Re: На вопрос о детях с психическими расстройствами ответили в...
Отправлено: 14.02.23 - 23:01
#2
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Подпись переделайте, а то Ваша корреспондент может обидеться.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1388
Re: На вопрос о детях с психическими расстройствами ответили в...
Отправлено: 14.02.23 - 23:02
#3
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Там где фото
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5872
Re: На вопрос о детях с психическими расстройствами ответили в...
Отправлено: 15.02.23 - 09:28
#4
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У моих знакомых ребенок был очень туповат, мог просто выйти с урока, потом обратно зайти, учителя как-то привыкли. Потом он поступил в Петропавловск на какой-то военное училище, окончил, служил в КНБ и резко ушел молиться. Съездил на Кавказ к братьям по вере, те чуть на войну не забрали, еле сбежал. Жаловался что сотрудники ФСБ чуть колено не просверлили. Молится громко, часами не как обычные, всё по другому
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