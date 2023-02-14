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≡ "Полиция боится, ЧСники боятся" - Оградить сгоревшие здания и демонтировать контейнеры посреди тротуаров потребовал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46180
"Полиция боится, ЧСники боятся" - Оградить сгоревшие здания и демонтировать контейнеры посреди тротуаров потребовал аким Костаная
Отправлено: 14.02.23 - 15:06
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В частности, аким обратил внимание на пристройку возле дома № 45 на ул. Амангельды, которую пешеходы вынуждены обходить по проезжей части. Похожая претензия - к сгоревшему киоску в доме № 6 по ул. Мирошниченко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23077
Re: "Полиция боится, ЧСники боятся" - Оградить...
Отправлено: 14.02.23 - 15:06
#1
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На рынок бы посмотрел, зеленый, там вообще нет ничего, где ходить, со стороны Победы, выгнать на крен этих торгашей с тротуара..
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9014
Re: "Полиция боится, ЧСники боятся" - Оградить...
Отправлено: 14.02.23 - 15:08
#2
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Цитата:
- Как пристройка может выходить на тротуар? - спросил аким.

как как... прям как маленький?
с помощью НА-НА технологий!
Годами уже там стоит, всем акимам было наплевать...
У хозяев наверное и разрешение есть с подписями... только где тех подписантов искать теперь?
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1388
Re: "Полиция боится, ЧСники боятся" - Оградить...
Отправлено: 14.02.23 - 15:36
#3
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Дом №6 по Мирошниченко, там разве киоск? По моему это бывшее домоуправление№3, я там паспорт получал
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1288
Re: "Полиция боится, ЧСники боятся" - Оградить...
Отправлено: 15.02.23 - 09:19
#4
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Магазины на перекрёстках аким не заметил случайно? Азия на Алтынсарина - Амангельды, там и парковку умудрились прям на перекрестке сделать. Павлова - Бородина строят дом на перекрёстке, на Бородина - Амангельды СТО стоит и т.д. и т.п.

Цитата:
yudjin:
только где тех подписантов искать теперь?


Вот в этом и проблема, а ответственность должна быть пожизненная, тогда и подписи их чего-то будут стоить и за репутацию свою они будут переживать. А тут они каждые 2-3 года меняют себе должности и почему-то это значит, что их теперь нельзя привлечь за старые дела. Можно и нужно.
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