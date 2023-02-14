Отправлено: - 09:19

yudjin:

только где тех подписантов искать теперь?

Магазины на перекрёстках аким не заметил случайно? Азия на Алтынсарина - Амангельды, там и парковку умудрились прям на перекрестке сделать. Павлова - Бородина строят дом на перекрёстке, на Бородина - Амангельды СТО стоит и т.д. и т.п.Цитата:Вот в этом и проблема, а ответственность должна быть пожизненная, тогда и подписи их чего-то будут стоить и за репутацию свою они будут переживать. А тут они каждые 2-3 года меняют себе должности и почему-то это значит, что их теперь нельзя привлечь за старые дела. Можно и нужно.