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Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46180
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 00:22
ДТП произошло сегодня, 13 февраля, на трассе на Астану между поселками Октябрьское и Койбагар около 12:30. Видео с места пришествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы. Судя по кадрам, легковой автомобиль столкнулся с фурой. Обе машины оказались в кювете.
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b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4349
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 00:22
Так бывает, когда пошел на обгон фуры, водила которой не удосужился показать, что на встречке есть машина. И едет дальше, как ни в чем ни бывало.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1019
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 00:31
Цитата:
А он и не обязан это делать. По Правилам. А по-человечески мог бы конечно.
bgb:
Так бывает, когда пошел на обгон фуры, водила которой не удосужился показать, что на встречке есть машина.
Так бывает, когда пошел на обгон фуры, водила которой не удосужился показать, что на встречке есть машина.
А он и не обязан это делать. По Правилам. А по-человечески мог бы конечно.
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 00:41
Цитата:
Не согласен.Цитата:
Водитель фуры, насколько помню, может показать левым поворотником, что можно обгонять. А вот наоборот - не знаком с такими знаками. Да и голову на плечах нужно иметь. На такой машине, такую фуру лучше молча преследовать. Хотя соболезнования конечно. Уже ничего не изменить. У меня 240 ПС и то не каждый раз на обгон иду.
bgb:
Так бывает, когда пошел на обгон фуры, водила которой не удосужился показать
Так бывает, когда пошел на обгон фуры, водила которой не удосужился показать
Не согласен.Цитата:
Дантист:
А он и не обязан это делать.
А он и не обязан это делать.
Водитель фуры, насколько помню, может показать левым поворотником, что можно обгонять. А вот наоборот - не знаком с такими знаками. Да и голову на плечах нужно иметь. На такой машине, такую фуру лучше молча преследовать. Хотя соболезнования конечно. Уже ничего не изменить. У меня 240 ПС и то не каждый раз на обгон иду.
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 24
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 07:15
Господа учите правила пдд. При включеном левом повторителе, обгон запрещен. Обгонять, водитель фуры дает правый сигнал.
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 09:12
Цитата:
Правым поворотником - левым показывает что идёт встречка.
Эл-починно:
может показать левым поворотником, что можно обгонят
может показать левым поворотником, что можно обгонят
Правым поворотником - левым показывает что идёт встречка.
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 11:14
Поворотники это просто подсказки, помощь. Но ты сам ,своими глазами должен убедится что нет встречки. А если плохая видимость, и ты сомневаешься. Отстань от прицепа и подожди немного когда появится хорошая видимость. Помни что время назад неотматаешь как в кино, из за одной роковой ошибки ты загубишь своию и чужую жизнь.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1199
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 11:44
Цитата:
Что то я запутался. Как я понимаю если фура тебе моргает правым поворотником то значить на обочину типа, не лезь. Если левый то путь свободен. Но тут кенечно сам должен оценивать обстановку. У меня рация стоит ещё, с ней намного удобнее на трассе.
ACROS:
Правым поворотником - левым показывает что идёт встречка.
Правым поворотником - левым показывает что идёт встречка.
Что то я запутался. Как я понимаю если фура тебе моргает правым поворотником то значить на обочину типа, не лезь. Если левый то путь свободен. Но тут кенечно сам должен оценивать обстановку. У меня рация стоит ещё, с ней намного удобнее на трассе.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1388
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 11:52
Цитата:
Золотые слова. Мне иногда хочется остановить тех кто в каждую щель на дороге лезет и спросить :" А куда ты торопишься?" Сто процентов даю , не ответит. Я стараюсь на дороге всегда дистанцию держать, а все думают , что я для них лазейку оставил, нырк туда и до впереди идущей машины полметра и мне до него так же
Vit:
Отстань от прицепа
Отстань от прицепа
Золотые слова. Мне иногда хочется остановить тех кто в каждую щель на дороге лезет и спросить :" А куда ты торопишься?" Сто процентов даю , не ответит. Я стараюсь на дороге всегда дистанцию держать, а все думают , что я для них лазейку оставил, нырк туда и до впереди идущей машины полметра и мне до него так же
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1388
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 11:55
Цитата:
Ну иногда бывает, что думаешь человек и сам всё видит и подсказывать не надо, а он сам решил, что проскочит
bgb:
одила которой не удосужился показать, что на встречке есть машина.
одила которой не удосужился показать, что на встречке есть машина.
Ну иногда бывает, что думаешь человек и сам всё видит и подсказывать не надо, а он сам решил, что проскочит
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 12:05
Цитата:
Если фура моргает правым поворотником - то путь свободен, можете обгонять; если фура моргает левым поворотником - то нельзя совершать обгон, впереди встречный транспорт.
Но, это не самое главное: - главное - это ты и твои глаза и твой контроль за дорогой.
Тебе решать : - когда и как обгонять.
YESNO:
Что то я запутался
Что то я запутался
Если фура моргает правым поворотником - то путь свободен, можете обгонять; если фура моргает левым поворотником - то нельзя совершать обгон, впереди встречный транспорт.
Но, это не самое главное: - главное - это ты и твои глаза и твой контроль за дорогой.
Тебе решать : - когда и как обгонять.
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 15.02.23 - 00:30
Цитата:
Никогда такого сигнала не видел, хотя много лет прошло, когда последний раз по Казахстанским дорогам ездил. Всегда было 2-3 сигнала левого поворотника, сигналом для обгона.
ACROS:
Если фура моргает правым поворотником - то путь свободен,
Если фура моргает правым поворотником - то путь свободен,
Никогда такого сигнала не видел, хотя много лет прошло, когда последний раз по Казахстанским дорогам ездил. Всегда было 2-3 сигнала левого поворотника, сигналом для обгона.
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 24
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 06:55
Комментарий проходит проверку.
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 15.02.23 - 08:32
Цитата:
Спросите у ВИТ-а. Что у вас, что у нас - фуры одинаковые, в смысле привычек водителей.
Эл-починно:
Никогда такого сигнала не видел
Никогда такого сигнала не видел
Спросите у ВИТ-а. Что у вас, что у нас - фуры одинаковые, в смысле привычек водителей.
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 08:56
Комментарий проходит проверку.
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