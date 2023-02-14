Прогноз на 5 дней
пасмурно-25°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46180
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 00:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло сегодня, 13 февраля, на трассе на Астану между поселками Октябрьское и Койбагар около 12:30. Видео с места пришествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы. Судя по кадрам, легковой автомобиль столкнулся с фурой. Обе машины оказались в кювете.
Читать новость

b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4349
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 00:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так бывает, когда пошел на обгон фуры, водила которой не удосужился показать, что на встречке есть машина. И едет дальше, как ни в чем ни бывало.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1019
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 00:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
Так бывает, когда пошел на обгон фуры, водила которой не удосужился показать, что на встречке есть машина.

А он и не обязан это делать. По Правилам. А по-человечески мог бы конечно.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1501
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 00:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
Так бывает, когда пошел на обгон фуры, водила которой не удосужился показать

Не согласен.Цитата:
Дантист:
А он и не обязан это делать.

Водитель фуры, насколько помню, может показать левым поворотником, что можно обгонять. А вот наоборот - не знаком с такими знаками. Да и голову на плечах нужно иметь. На такой машине, такую фуру лучше молча преследовать. Хотя соболезнования конечно. Уже ничего не изменить. У меня 240 ПС и то не каждый раз на обгон иду.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
24
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 07:15
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа учите правила пдд. При включеном левом повторителе, обгон запрещен. Обгонять, водитель фуры дает правый сигнал.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3890
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 09:12
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
может показать левым поворотником, что можно обгонят


Правым поворотником - левым показывает что идёт встречка.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11962
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 11:14
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поворотники это просто подсказки, помощь. Но ты сам ,своими глазами должен убедится что нет встречки. А если плохая видимость, и ты сомневаешься. Отстань от прицепа и подожди немного когда появится хорошая видимость. Помни что время назад неотматаешь как в кино, из за одной роковой ошибки ты загубишь своию и чужую жизнь.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1199
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 11:44
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Правым поворотником - левым показывает что идёт встречка.

Что то я запутался. Как я понимаю если фура тебе моргает правым поворотником то значить на обочину типа, не лезь. Если левый то путь свободен. Но тут кенечно сам должен оценивать обстановку. У меня рация стоит ещё, с ней намного удобнее на трассе.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1388
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 11:52
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Отстань от прицепа

Золотые слова. Мне иногда хочется остановить тех кто в каждую щель на дороге лезет и спросить :" А куда ты торопишься?" Сто процентов даю , не ответит. Я стараюсь на дороге всегда дистанцию держать, а все думают , что я для них лазейку оставил, нырк туда и до впереди идущей машины полметра и мне до него так же
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1388
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 11:55
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
одила которой не удосужился показать, что на встречке есть машина.

Ну иногда бывает, что думаешь человек и сам всё видит и подсказывать не надо, а он сам решил, что проскочит
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3890
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 12:05
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Что то я запутался


Если фура моргает правым поворотником - то путь свободен, можете обгонять; если фура моргает левым поворотником - то нельзя совершать обгон, впереди встречный транспорт.
Но, это не самое главное: - главное - это ты и твои глаза и твой контроль за дорогой.
Тебе решать : - когда и как обгонять.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1501
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 15.02.23 - 00:30
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Если фура моргает правым поворотником - то путь свободен,

Никогда такого сигнала не видел, хотя много лет прошло, когда последний раз по Казахстанским дорогам ездил. Всегда было 2-3 сигнала левого поворотника, сигналом для обгона.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
24
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 06:55
#12
Комментарий проходит проверку.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3890
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 15.02.23 - 08:32
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Никогда такого сигнала не видел


Спросите у ВИТ-а. Что у вас, что у нас - фуры одинаковые, в смысле привычек водителей.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11962
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.02.23 - 08:56
#14
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 106, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 105
Зарегистрированные пользователи: Домовенок

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS