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Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 46180
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 15:52
В Казахстане планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц. Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ответе на депутатский запрос.
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Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:03
Цитата:
----Без Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???
111:
без Ленинов, Таранов, Гагариных
без Ленинов, Таранов, Гагариных
----Без Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:05
Цитата:
----Чем Гагарин не угодил ?
[Исправлено: Гога, 14.02.2023 - 19:07]
111:
Гагариных
Гагариных
----Чем Гагарин не угодил ?
[Исправлено: Гога, 14.02.2023 - 19:07]
(Уважаемые пользователи)
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- Германия
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- 31.07.10
- Сообщений:
- 25696
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:10
Цитата:
Джамбул, тоже - русский?...
Гога:
-Без Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???
-Без Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???
Джамбул, тоже - русский?...
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:12
Цитата:
---А как быть с улицами -- Павлова , Победы , Леонида Беды , Мирошниченко , Бородина ??
111:
без Ленинов, Таранов, Гагариных
без Ленинов, Таранов, Гагариных
---А как быть с улицами -- Павлова , Победы , Леонида Беды , Мирошниченко , Бородина ??
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 14.02.23 - 22:14
Цитата:
Я Вас наверное очень неприятно удивлю, к сожалению для Вас все перечисленные улицы в Костанае есть. Даже Белинский есть не в каждом российском городе, а у нас есть. А ещё Тургенев, Гашек, не хоккеист
Гога:
Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???
Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???
Я Вас наверное очень неприятно удивлю, к сожалению для Вас все перечисленные улицы в Костанае есть. Даже Белинский есть не в каждом российском городе, а у нас есть. А ещё Тургенев, Гашек, не хоккеист
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 14.02.23 - 22:17
В нынешнем городе Тобыл. если не ошибаюсь всего две улицы с казахскими именами. Улица Джамбула и улица Калабаева и общее название не так давно переименовали Туельсиздик. Гагарина там нет но есть даже Савицкая , кто помнит
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:19
Цитата:
---Ответ смешной смотри во флуде .
111:
Были бы живы эти 7 миллионов
Были бы живы эти 7 миллионов
---Ответ смешной смотри во флуде .
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:22
Цитата:
Вот это тоже называется межнациональная рознь,в подтексте Вы начинаете делить на национальности,а это всё наши земляки казахстанцы, уважаемые люди и ни у кого не поднимется рука не то , что сказать, подумать про переименование.
Гога:
А как быть с улицами -- Павлова , Победы , Леонида Беды , Мирошниченко , Бородина ??
А как быть с улицами -- Павлова , Победы , Леонида Беды , Мирошниченко , Бородина ??
Вот это тоже называется межнациональная рознь,в подтексте Вы начинаете делить на национальности,а это всё наши земляки казахстанцы, уважаемые люди и ни у кого не поднимется рука не то , что сказать, подумать про переименование.
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:25
Цитата:
---Вы меня не сколько не удивили - я 55 лет в Кустанае прожил . Вы просто не поняли коммент .Ему не не нравятся ***без Ленинов, Таранов, Гагариных*** . Вот я и спрашиваю - эти улицы ***Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Н*** - что с ними делать ?? Тоже переименовывать ??
saba:
Я Вас наверное очень неприятно удивлю,
Я Вас наверное очень неприятно удивлю,
---Вы меня не сколько не удивили - я 55 лет в Кустанае прожил . Вы просто не поняли коммент .Ему не не нравятся ***без Ленинов, Таранов, Гагариных*** . Вот я и спрашиваю - эти улицы ***Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Н*** - что с ними делать ?? Тоже переименовывать ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1497
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:26
//"Всего в рамках дорожной карты планируется заменить около 3 тысяч устаревших наименований. При присвоении названия обязательно учитывается мнение местных жителей и изучается история предлагаемого наименования", - говорится в документе.//
Ну и зачем и для чего? Проблем других нет? Разогнать этих ономастов делов то. Сколько можно сэкономит денег и пустить по другим направлениям.
Хотя я не удивлюсь, если в итоге выяснится, что Казахстан хочет попасть в книгу рекордов Гиннесса по переименованиям. Столицу уже можно туда внести. Ни в одной стране мира ещё так не издевались над столицей.
Ну и зачем и для чего? Проблем других нет? Разогнать этих ономастов делов то. Сколько можно сэкономит денег и пустить по другим направлениям.
Хотя я не удивлюсь, если в итоге выяснится, что Казахстан хочет попасть в книгу рекордов Гиннесса по переименованиям. Столицу уже можно туда внести. Ни в одной стране мира ещё так не издевались над столицей.
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:29
Цитата:
---Вообще -то вопрос не вам задан . И не я начал .Смотрите здесь же коммент №31(смогли жить спокойно, без Ленинов, Таранов, Гагариных). И ответа я ждал от того , кто начал делить .
saba:
Вот это тоже
Вот это тоже
---Вообще -то вопрос не вам задан . И не я начал .Смотрите здесь же коммент №31(смогли жить спокойно, без Ленинов, Таранов, Гагариных). И ответа я ждал от того , кто начал делить .
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:36
Цитата:
Оба коммента, немного с душком, для разжигания . Я с 111 в этом вопросе тоже не согласен,для меня действительно лучший вариант, новое строительство. И у меня есть свои аргументы.
Вот например человек вырос на улице Ворошилова у нас в КЖБИ, он и знать не знает кто он такой, но для него улица Ворошилова это его детство, это его родной дом, это его личная самоидентификация и какая ему разница что на руках у Ворошилова кровь сотен тысяч расстреляных людей, когда он ставил свою подпись под расстрельными списками. Кого то это коробит, меня нет.
Гога:
Вы просто не поняли коммент
Вы просто не поняли коммент
Оба коммента, немного с душком, для разжигания . Я с 111 в этом вопросе тоже не согласен,для меня действительно лучший вариант, новое строительство. И у меня есть свои аргументы.
Вот например человек вырос на улице Ворошилова у нас в КЖБИ, он и знать не знает кто он такой, но для него улица Ворошилова это его детство, это его родной дом, это его личная самоидентификация и какая ему разница что на руках у Ворошилова кровь сотен тысяч расстреляных людей, когда он ставил свою подпись под расстрельными списками. Кого то это коробит, меня нет.
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:58
Цитата:
--Так он не до конца сказал , вот я и спросил , что делать с этими улицами ?
saba:
Оба коммента
Оба коммента
--Так он не до конца сказал , вот я и спросил , что делать с этими улицами ?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23076
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 23:38
Цитата:
Хм..
Что то я не понял..
Ты учил хоть Историю?
Эти все люди жили в СССР и поддерживали геноцид?
Когда образовалось образование тоталитарного режима СССР?
Неужели в 1800х годах?
Ну уж, не знать этого, всовывая какие то недостоверные факты, просто думаю глуповато по меньшей мере..
Ни один из этих людей, даже не родился в СССР, и даже все почти умерли в России..
Гога:
Без Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???
Без Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???
Хм..
Что то я не понял..
Ты учил хоть Историю?
Эти все люди жили в СССР и поддерживали геноцид?
Когда образовалось образование тоталитарного режима СССР?
Неужели в 1800х годах?
Ну уж, не знать этого, всовывая какие то недостоверные факты, просто думаю глуповато по меньшей мере..
Ни один из этих людей, даже не родился в СССР, и даже все почти умерли в России..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23076
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 23:43
Этого кто послал?
Не Ленинская пропаганда и Сталин?
Историк революции Владимир Бурцев, знавший Голощёкина, сказал о нём:
Это типичный ленинец. Это человек, которого кровь не остановит. Эта черта особенно заметна в его натуре: палач, жестокий, с некоторыми элементами дегенерации. В партийном быту он отличался высокомерием, был демагогом, циником. Казахов он вообще за людей не считал. Не успел Голощёкин появиться в Казахстане, как заявил, что советской власти тут нет и надо устроить «Малый Октябрь»
Не Ленинская пропаганда и Сталин?
Историк революции Владимир Бурцев, знавший Голощёкина, сказал о нём:
Это типичный ленинец. Это человек, которого кровь не остановит. Эта черта особенно заметна в его натуре: палач, жестокий, с некоторыми элементами дегенерации. В партийном быту он отличался высокомерием, был демагогом, циником. Казахов он вообще за людей не считал. Не успел Голощёкин появиться в Казахстане, как заявил, что советской власти тут нет и надо устроить «Малый Октябрь»
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