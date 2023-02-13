Отправлено: - 22:36

Гога:

Вы просто не поняли коммент

Цитата:Оба коммента, немного с душком, для разжигания . Я с 111 в этом вопросе тоже не согласен,для меня действительно лучший вариант, новое строительство. И у меня есть свои аргументы.Вот например человек вырос на улице Ворошилова у нас в КЖБИ, он и знать не знает кто он такой, но для него улица Ворошилова это его детство, это его родной дом, это его личная самоидентификация и какая ему разница что на руках у Ворошилова кровь сотен тысяч расстреляных людей, когда он ставил свою подпись под расстрельными списками. Кого то это коробит, меня нет.