Прогноз на 5 дней
ясно-18°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • В, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
 
 
Страница 4 из 5«12345»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46180
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 15:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц. Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ответе на депутатский запрос.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7340
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:03
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
без Ленинов, Таранов, Гагариных

----Без Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7340
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:05
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Гагариных

----Чем Гагарин не угодил ?

[Исправлено: Гога, 14.02.2023 - 19:07]
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25696
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:10
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Без Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???

Джамбул, тоже - русский?... :lol: ;-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7340
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:12
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
без Ленинов, Таранов, Гагариных

---А как быть с улицами -- Павлова , Победы , Леонида Беды , Мирошниченко , Бородина ??
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1385
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 14.02.23 - 22:14
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???

Я Вас наверное очень неприятно удивлю, к сожалению для Вас все перечисленные улицы в Костанае есть. Даже Белинский есть не в каждом российском городе, а у нас есть. А ещё Тургенев, Гашек, не хоккеист
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1385
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 14.02.23 - 22:17
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нынешнем городе Тобыл. если не ошибаюсь всего две улицы с казахскими именами. Улица Джамбула и улица Калабаева и общее название не так давно переименовали Туельсиздик. Гагарина там нет но есть даже Савицкая , кто помнит
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7340
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:19
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Были бы живы эти 7 миллионов

---Ответ смешной смотри во флуде .
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1385
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:22
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А как быть с улицами -- Павлова , Победы , Леонида Беды , Мирошниченко , Бородина ??

Вот это тоже называется межнациональная рознь,в подтексте Вы начинаете делить на национальности,а это всё наши земляки казахстанцы, уважаемые люди и ни у кого не поднимется рука не то , что сказать, подумать про переименование.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7340
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:25
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я Вас наверное очень неприятно удивлю,

---Вы меня не сколько не удивили - я 55 лет в Кустанае прожил . Вы просто не поняли коммент .Ему не не нравятся ***без Ленинов, Таранов, Гагариных*** . Вот я и спрашиваю - эти улицы ***Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Н*** - что с ними делать ?? Тоже переименовывать ??
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1497
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:26
#54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//"Всего в рамках дорожной карты планируется заменить около 3 тысяч устаревших наименований. При присвоении названия обязательно учитывается мнение местных жителей и изучается история предлагаемого наименования", - говорится в документе.//

Ну и зачем и для чего? Проблем других нет? :-x Разогнать этих ономастов делов то. Сколько можно сэкономит денег и пустить по другим направлениям.
Хотя я не удивлюсь, если в итоге выяснится, что Казахстан хочет попасть в книгу рекордов Гиннесса по переименованиям. Столицу уже можно туда внести. Ни в одной стране мира ещё так не издевались над столицей. :lol: 8-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7340
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:29
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вот это тоже

---Вообще -то вопрос не вам задан . И не я начал .Смотрите здесь же коммент №31(смогли жить спокойно, без Ленинов, Таранов, Гагариных). И ответа я ждал от того , кто начал делить .
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1385
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:36
#56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вы просто не поняли коммент

Оба коммента, немного с душком, для разжигания . Я с 111 в этом вопросе тоже не согласен,для меня действительно лучший вариант, новое строительство. И у меня есть свои аргументы.
Вот например человек вырос на улице Ворошилова у нас в КЖБИ, он и знать не знает кто он такой, но для него улица Ворошилова это его детство, это его родной дом, это его личная самоидентификация и какая ему разница что на руках у Ворошилова кровь сотен тысяч расстреляных людей, когда он ставил свою подпись под расстрельными списками. Кого то это коробит, меня нет.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7340
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:58
#57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Оба коммента

--Так он не до конца сказал , вот я и спросил , что делать с этими улицами ?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23076
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 23:38
#58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Без Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???

Хм..
Что то я не понял..
Ты учил хоть Историю?
Эти все люди жили в СССР и поддерживали геноцид?
Когда образовалось образование тоталитарного режима СССР?
Неужели в 1800х годах?
Ну уж, не знать этого, всовывая какие то недостоверные факты, просто думаю глуповато по меньшей мере..
Ни один из этих людей, даже не родился в СССР, и даже все почти умерли в России..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23076
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 23:43
#59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этого кто послал?
Не Ленинская пропаганда и Сталин?

Историк революции Владимир Бурцев, знавший Голощёкина, сказал о нём:
Это типичный ленинец. Это человек, которого кровь не остановит. Эта черта особенно заметна в его натуре: палач, жестокий, с некоторыми элементами дегенерации. В партийном быту он отличался высокомерием, был демагогом, циником. Казахов он вообще за людей не считал. Не успел Голощёкин появиться в Казахстане, как заявил, что советской власти тут нет и надо устроить «Малый Октябрь»
Профайл
Страница 4 из 5«12345»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 134, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 133
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS