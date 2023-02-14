Отправлено: - 23:14

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Там любой совершеннолетний имеет право приобрести оружие. Немного разная ситуация. Да и не факт, что у охранника это оружие могут отобрать.

Цитата:Обсуждали с тобой в 2018 году, выше отметил, что нельзя сравнивать с США, там криминогенность в разы выше, народу поболее, оборот легального и нелегального оружия совсем другой.Кайрат стайер: Есть ещё оборотная сторона медали, однобоко рассматривать нельзя. Как и везде, полиция защищает законопослушных граждан, там получается, из числа убитых большинство вооружённые люди, это уже потенциальные преступники. Так, в 2017 году застрелено 987 человек, из них 68 без оружия (6,9%), остальные 919 с оружием (93,1%), могут быть вооружены холодным оружием ножами. Соответственно в 2016 году застрелено 963, из них без оружия 51 (5,2%), остальные 912 с оружием (94,8%). Наверняка в отношении которых применено оружие не подчинялись законным требованиям полицейских, не исключаю, что у части из них имелись специальные разрешения на ношение огнестрельного оружия, там минимальный возраст для владения длинноствольным оружием 18 лет, короткоствольным 21 год. Следует отметить, что в 2017 году при исполнении служебных обязанностей в США погибли 46 полицейских, 2016 году 66. Это у нас подошли представились полицейские, удостоверение граждане требуют, показали, затем со стороны полицейского через окошко озвучиваются: выйдите пожалуйста из машины и.т.д в таком русле или нетрезвого водителя преследуют пока у последнего топливо не закончится, это так утрируя. Там не подчинился законным требованиям, тем более вооружённый человек или группа лиц, как надо относится? Угроза разная бывает, предугадать невозможно, да и от расстояния до граждан зависит, в зависимости от ситуации могут применить электрошокер и другие спец. средства, также огнестрельное оружие.Здесь: