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≡ Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46179
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 15:52
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В Казахстане планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц. Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ответе на депутатский запрос.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7333
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:03
#45
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Цитата:
111:
без Ленинов, Таранов, Гагариных

----Без Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7333
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:05
#46
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Цитата:
111:
Гагариных

----Чем Гагарин не угодил ?

[Исправлено: Гога, 14.02.2023 - 19:07]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25696
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 22:10
#47
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Цитата:
Гога:
-Без Гоголя , Пушкина ,Толстого , Лермонтова , Некрасова , Джамбула ,Белинского ???

Джамбул, тоже - русский?... :lol: ;-)
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