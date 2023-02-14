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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 21:09
#11236
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Цитата:
111: Амирка с тыквой


Теперь вашему Амирке до достижения 18 лет, будут ежегодно начислять по 150 $ из средств Национального Фонда по решению Токаева.
Если бы начали начислять с первого года рождения, то к 18 лет на его счету было бы = 2 700 $.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23072
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 22:01
#11237
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Цитата:
ACROS:
ежегодно начислять по 150 $ из средств

О, круто
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23072
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 22:01
#11238
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Заехал в Голднечный, купил своей на день Любви..

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