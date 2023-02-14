Отправлено: - 21:09

111: Амирка с тыквой

Цитата:Теперь вашему Амирке до достижения 18 лет, будут ежегодно начислять по 150 $ из средств Национального Фонда по решению Токаева.Если бы начали начислять с первого года рождения, то к 18 лет на его счету было бы = 2 700 $.