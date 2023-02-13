В 1882—1884 годах повсеместно использовалось название Ново-Николаевск, хотя Николаевский уездный начальник, статский советник А. Сипайлов, стоявший у истоков основания города, а также епископ Оренбургский и Уральский Вениамин, именуют его как посёлок в урочище Кустанай, никак не употребляя иных названий. Но уже в 1884 году по всем ведомствам официально употребляется только поселение Кустанай, хотя повсеместно продолжает в переписках указываться как Ново-Николаевск либо просто Николаевск. Только 20 февраля 1895 года Высочайшим повелением императора Николая II город получил окончательное название Кустанай[источник не указан 888 дней] Из Википедии, всей истории точно не знаю, сам с удивлением узнал, что официально ни Николаевском, ни Ново Николаевском, как до этого думал я не назывался. А имя Кустанай присвоил царь
Этот узкий мир пропагандистов, что хотят вести нас назад в СССР, надо разрушить полностью, чтоб наши дети наконец смогли жить спокойно, без Ленинов, Таранов, Гагариных и еще каких то советских деятелей.. Страна у нас не СССР давно и это надо признать. А то моду старички взяли, развалили свою страну, не защитили с оружием в руках, и теперь грязь льют уже на нашу страну Казахстан. Всем таким за дискредитацию государственного строя по миллиону штрафа налаживать, чтоб умнее были.
111-й своими коментами накаркал на несколько уголовных дел, если логично размышлять, по его разумению он и подобные вытирали ноги на тех, кто создавал, строил города и улицы, ещё чуть-чуть услышим призыв выгнать (расстрелять) неугодных, а там все средства хороши. Так почему правоохранители допускают такие случаи, языковые патрули, переименования и прочее, это же чистой воды вредительство
сайлау курманов: ещё чуть-чуть услышим призыв выгнать
Если будете лить грязь на суверенный Казахстан, то нужен ли ты будешь ему? Не нравится наше государство, можно пожить в другом. В чем проблема? В России вон тоже не нравится миллионам, выезжают и спокойно живут в других странах. Чем мы хуже?
А вот никто не задумывался , чтобы получить гражданство США нужно сдать экзамен не TOEFL,какой то другой, чтобы получить гражданство Германии нужно шпрах тесты сдать( в названии могу ошибаться), чтобы получить гражданство РФ нужно сдать два экзамена, один по языку, другой по истории( минимальные знания), а что у нас? Ничего? Получается мы сами себя не уважаем и хотим, чтобы уважали нас?
Мы, это те, кто хочет избавиться от улиц, названных в честь бандитов и террористов в советское время. И кто считает, что мы сегодня живем в Казахстане, а не в тоталитарном СССР. Боюсь что ты в эту группу ну никак не входишь и за тебя никто не собирается Мыкать.. Еще чего захотел..
почему модератор или администратор пропускает такие высказывания? я про высказывания 111. Это явный открытый фашизм. Мало того что он своих же предков не уважает но еще и пытается межнациональную рознь провести. Все ему Америка мила а СССР нелюб. Сам то где живешь ? На тех завоеваниях и достижениях, которые при Союзе были достигнуты. Кстати, это тоже исторический факт, который нам надо бы беречь. Администраторы, будьте внимательнее. Очень прошу.
так отгеноцыдили народ казахский, что в голой степи появились города, поселки, заводы, фабрики, школы, больницы. Казахи наравне с другими народностями руководили страной, поднимали экономику и науку. Кому было плохо? Тот кто трудился честно тот радовался спокойной и стабильной жизни. Ну а тот кто воровал и мечтал за чужой счет пролезть везде, тот недолюбливал существовашие порядки и строй.
рихард: Там у соседей тоже с выпученными глазами бегали и меняли названия всего и всех. И вот результат сами видите.
А вот это вот , что ? Типа сидите тихо, не высовывайтесь, а то разгневаете великого соседа и придет к вам великая Денацификация с Демилитаризацией , что ли? Как то как в детском саду бежим жаловаться на соседа,что он сделал бяку, не заметив своих промахов.
Опять двадцать пять, если верить Вашим словам, то до Советского Союза и Российской империи в Казахстане не было ничего. Ни интеллигенции, ни своего искусства, ничего. никто не отрицает благотворного влияния российской культуры на казахский народ, об этом ещё Абай писал. но и культура номадов сейчас признана мировым достоянием. Если у казахов не было городов и посёлков, то может если вдуматься они и не были нужны им.
Ты смеешься над нашим горем? То есть по твоему это нормально, если у кого то террористы убили семью, а взамен тебе дали бы квартиру или Ладу? По мне так это уродство, если кто то меняет своих сыновей, матерей, на кусок кирпича.. Были бы живы эти 7 миллионов, отстроили бы сами себе, что нужно было им, а не тем, кто на крови это все делал..
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