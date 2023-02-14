Отправлено: - 17:56

ACROS:

Как легко и быстро, Кумар Иргибаевич находит причины: - пенсионеры МВД виноваты - засилие которых в охранных агентствах привело к насилию и агрессии среди школьников;

Цитата:Там наверняка имеются ввиду не пенсионеры МВД, а пенсионеры вышедшие на пенсию из гражданских учреждении, которым более 63 лет.Как выход, могут сделать ограничение по возрасту, принимать охранниками в учебные заведения лиц до 50 или 55 лет. Тогда, возможно не смогут укомплектовать, граждане помоложе не будут работать при низкой оплате. Недавно с ребятами разговаривал, в одной из школ зарплату обещают 80000 тенге, примерно в среднем ежемесячно такая зарплата будет.