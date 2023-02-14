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Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46179
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 17:39
С начала февраля ввели специализированную охрану в ряде образовательных организаций области. Для этого бюджет выделил 94 млн тенге. Еще 208 млн тенге требуется для стопроцентного охвата.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3889
Re: Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким...
Отправлено: 14.02.23 - 17:39
Как легко и быстро, Кумар Иргибаевич находит причины: - пенсионеры МВД виноваты - засилие которых в охранных агентствах привело к насилию и агрессии среди школьников; или же сами фермеры оказались виновниками спада в отрасли, которые по сравнению с 1997 годом допустили падение поголовья КРС и надои молока более чем в два раза ( почему не сравнивает с 1913 годом - по крайней мере советские лекторы-пропагандисты из всесоюзного общества "Знание", всегда сравнивали достижения Советского Союза именно с этим годом).
Теперь пойдут "чистки" охранных агентств и будут набирать более молодых сотрудников -. с одной стороны это может и правильно- у ветеранов МВД и так хорошая пенсия, пусть молодые подзаработают.
Теперь пойдут "чистки" охранных агентств и будут набирать более молодых сотрудников -. с одной стороны это может и правильно- у ветеранов МВД и так хорошая пенсия, пусть молодые подзаработают.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1376
Re: Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким...
Отправлено: 14.02.23 - 17:44
Возможно выскажу непопулярную точку зрения, только я не знаю зачем всё это? От психов и маньяков никакая охрана не спасёт, это уже везде доказано от США до России. Мне кажется достаточно было бы мобильной группы спецназа. которая бы занималась только образовательными учреждениями плюс нашпиговать все школы видеонаблюдением и тревожная кнопка с ответственным человеком. Иначе вахтёр. Всё остальное. это то же самое, что огромное количество полиции на футбольных матчах. Толку от них там никакого. только мешают смотреть и своей работой не занимаются. Когда у нас вообще были беспорядки на стадионе? Может кто нибудь напомнит.
Re: Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким...
Отправлено: 14.02.23 - 17:56
Цитата:
Там наверняка имеются ввиду не пенсионеры МВД, а пенсионеры вышедшие на пенсию из гражданских учреждении, которым более 63 лет.
Как выход, могут сделать ограничение по возрасту, принимать охранниками в учебные заведения лиц до 50 или 55 лет. Тогда, возможно не смогут укомплектовать, граждане помоложе не будут работать при низкой оплате. Недавно с ребятами разговаривал, в одной из школ зарплату обещают 80000 тенге, примерно в среднем ежемесячно такая зарплата будет.
ACROS:
Как легко и быстро, Кумар Иргибаевич находит причины: - пенсионеры МВД виноваты - засилие которых в охранных агентствах привело к насилию и агрессии среди школьников;
Как легко и быстро, Кумар Иргибаевич находит причины: - пенсионеры МВД виноваты - засилие которых в охранных агентствах привело к насилию и агрессии среди школьников;
Там наверняка имеются ввиду не пенсионеры МВД, а пенсионеры вышедшие на пенсию из гражданских учреждении, которым более 63 лет.
Как выход, могут сделать ограничение по возрасту, принимать охранниками в учебные заведения лиц до 50 или 55 лет. Тогда, возможно не смогут укомплектовать, граждане помоложе не будут работать при низкой оплате. Недавно с ребятами разговаривал, в одной из школ зарплату обещают 80000 тенге, примерно в среднем ежемесячно такая зарплата будет.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3889
Re: Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким...
Отправлено: 14.02.23 - 18:05
Цитата:
Было, не беспорядок, но приятного мало для начальства: -
17 июля 2009 года, Костанай, вечер- почти ночь по европейскому стандарту, стадион "Тобыл", матч между "Галатсараем" и "Тобыл" на Кубок Интертото, счёт 1:1. Тогдашний аким области Сергей Витальевич опоздал примерно на 5-10 минут на матч и из-за него задержали начало матча, и когда он приехал на стадион и на служебной машине вьехал на территорию стадиона на него посыпались крики разгневанных болельщиков: "...пид..р; ганд..н; ..по телевизору бы посмотрел; уёб...й туда откуда приехал..." - и много чего лестного он узнал про себя: - и про свою ориентацию и куда ему быстро идти и что он из себя вообще представляет.
Полиция тогда напряглась, но ничего не предпринимала, наоборот им было интересно как на это отреагирует аким: - надо отдать ему должное - он поднял руку и извиняющее помахал ею и быстро пробежал на ВИП-трибуну.
saba:
Может кто нибудь напомнит.
Может кто нибудь напомнит.
Было, не беспорядок, но приятного мало для начальства: -
17 июля 2009 года, Костанай, вечер- почти ночь по европейскому стандарту, стадион "Тобыл", матч между "Галатсараем" и "Тобыл" на Кубок Интертото, счёт 1:1. Тогдашний аким области Сергей Витальевич опоздал примерно на 5-10 минут на матч и из-за него задержали начало матча, и когда он приехал на стадион и на служебной машине вьехал на территорию стадиона на него посыпались крики разгневанных болельщиков: "...пид..р; ганд..н; ..по телевизору бы посмотрел; уёб...й туда откуда приехал..." - и много чего лестного он узнал про себя: - и про свою ориентацию и куда ему быстро идти и что он из себя вообще представляет.
Полиция тогда напряглась, но ничего не предпринимала, наоборот им было интересно как на это отреагирует аким: - надо отдать ему должное - он поднял руку и извиняющее помахал ею и быстро пробежал на ВИП-трибуну.
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 18:17
Цитата:
Как раз в функциональные обязанности охранника будут входить: не пропустить в учебное заведение посторонних лиц, обеспечить должный пропускной режим. В отдельных учебных заведениях на проходных установлены турникеты, вход осуществляется с помощью карточек, но это не повсеместно.
При срабатываний тревожной кнопки у дежурного органа внутренних дел и до прибытия спецназа на место происшествия пройдёт определённое время, в зависимости от расстояния нахождения автопатруля, минимум 3-5 минут.
В случае угрозы, охранник нажмёт на тревожную кнопку (может быть брелок с дистанционным управлением) и примет меры на первоначальном этапе по предотвращению правонарушения и задержанию правонарушителя.
[Исправлено: Kairat stayer, 14.02.2023 - 18:19]
saba:
Возможно выскажу непопулярную точку зрения, только я не знаю зачем всё это? От психов и маньяков никакая охрана не спасёт, это уже везде доказано от США до России. Мне кажется достаточно было бы мобильной группы спецназа.
Возможно выскажу непопулярную точку зрения, только я не знаю зачем всё это? От психов и маньяков никакая охрана не спасёт, это уже везде доказано от США до России. Мне кажется достаточно было бы мобильной группы спецназа.
Как раз в функциональные обязанности охранника будут входить: не пропустить в учебное заведение посторонних лиц, обеспечить должный пропускной режим. В отдельных учебных заведениях на проходных установлены турникеты, вход осуществляется с помощью карточек, но это не повсеместно.
При срабатываний тревожной кнопки у дежурного органа внутренних дел и до прибытия спецназа на место происшествия пройдёт определённое время, в зависимости от расстояния нахождения автопатруля, минимум 3-5 минут.
В случае угрозы, охранник нажмёт на тревожную кнопку (может быть брелок с дистанционным управлением) и примет меры на первоначальном этапе по предотвращению правонарушения и задержанию правонарушителя.
[Исправлено: Kairat stayer, 14.02.2023 - 18:19]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23072
Re: Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким...
Отправлено: 14.02.23 - 19:35
Цитата:
А вот это деление людей зачем?
Во власти нами правил пенсионер десятилетиями, и сейчас правят до сих пор они же, еле передвигающие ноги и результаты искусственного мышления..
Потому что своего собственного уже нет в силу физиологических проблем..
Давайте с них и начнем..
половина персонала - люди пенсионного возраста.
А вот это деление людей зачем?
Во власти нами правил пенсионер десятилетиями, и сейчас правят до сих пор они же, еле передвигающие ноги и результаты искусственного мышления..
Потому что своего собственного уже нет в силу физиологических проблем..
Давайте с них и начнем..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11959
Re: Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким...
Отправлено: 14.02.23 - 20:33
Не че не получится. Хоть спецназ там посадите на проходе вместо пенсов, хоть колючей проволокой школу всю огородите. Проблема в другом. Общество изменилось. Взрослые изменились, у всех в глазах деньги. Все стали злыми, ругаются на ровном месте, разучились говорить спасибо/ пожайлуста. Дети тоже стали непослушными, перестали уважать и боятся взрослых . Психи, нервы и тд. Вот наверно недавно все читали, уже ДЕВОЧКИ режут ножами своих однокласниц. ( московские химки) . Прохерили не только СССР но и человечность. Душу.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 453
Re: Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким...
Отправлено: 14.02.23 - 21:53
Vit прав. Это все как мертвому припарки. Социум уже другой. Если не посторонние, а сами школьники совершают злодеяния. Тут никакая кнопка или охрана не поможет. Школьник-злоумышленник спокойно пройдет через все заграждения и в укромном месте или в самом классе совершит то что задумал. Надо менять мировоззрение. Как тут не вспомнить пионеров и комсомольцев. Эти структуры много делали, чтобы мозги у подростков набекрень не выпали. Прав Vit на все 100
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1376
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 22:09
Цитата:
К сожалению самые заинтересованные люди в порядке в школе при таком раскладе остаются вне стен учебного заведения, это конечно же родители. А я рос в самом хулиганском районе КЖБИ, вокруг школы всегда слонялись местные полублатные авторитеты, после танцев в школе всегда были драки, мы даже класс на класс дрались. Так что идеализировать прежнюю систему образования тоже не надо. Но всё это дало мне какую то закалку, которая потом очень помогла мне очкарику в армии и последующей самостоятельной жизни. Во всём нужна мера и это всё ужесточение пропускного режима. огромное количество охранников я считаю избыточным
Kairat stayer:
не пропустить в учебное заведение посторонних лиц
не пропустить в учебное заведение посторонних лиц
К сожалению самые заинтересованные люди в порядке в школе при таком раскладе остаются вне стен учебного заведения, это конечно же родители. А я рос в самом хулиганском районе КЖБИ, вокруг школы всегда слонялись местные полублатные авторитеты, после танцев в школе всегда были драки, мы даже класс на класс дрались. Так что идеализировать прежнюю систему образования тоже не надо. Но всё это дало мне какую то закалку, которая потом очень помогла мне очкарику в армии и последующей самостоятельной жизни. Во всём нужна мера и это всё ужесточение пропускного режима. огромное количество охранников я считаю избыточным
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