Отправлено: - 21:47

рихард:

Там у соседей тоже с выпученными глазами бегали и меняли названия всего и всех. И вот результат сами видите.

Цитата:А вот это вот , что ? Типа сидите тихо, не высовывайтесь, а то разгневаете великого соседа и придет к вам великая Денацификация с Демилитаризацией , что ли? Как то как в детском саду бежим жаловаться на соседа,что он сделал бяку, не заметив своих промахов.